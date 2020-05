15 Kiểu tóc ngắn xoăn sóng nhẹ, lơi, nước đẹp Hot nhất năm 2020

Tóc ngắn xoăn sóng đẹp giúp bạn có diện mạo mới lạ trẻ trung năng động. Dưới đây là tổng hợp 15 kiểu tóc xoăn sóng đẹp được yêu thích nhất năm 2020 bạn có thể tham khảo và áp dụng.

1. Tóc ngắn xoăn sóng nhẹ

Tóc ngắn xoăn sóng nhẹ mang đến cho bạn diện mạo nữ tính dịu dàng. Những lọn tóc ngắn được làm xoăn sóng nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh giúp che đi những khuyết điểm tôn lên vẻ thanh tú. Bạn có thể lựa chọn để mái hay không mái sao cho cân đối và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đặc biệt khi chọn kiểu tóc này thêm ấn tượng nổi bật bạn nên chọn thêm màu tóc phù hợp. Chỉ cần ăn vận trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với tóc ngắn xoăn sóng bạn càng thêm thu hút nổi bật giữa đám đông.

2. Tóc ngắn xoăn sóng lơi

Tóc ngắn xoăn sóng lơi là kiểu tóc khá hot chiếm trọn được nhiều tình cảm của các bạn trẻ. Kiểu tóc ngắn xoăn sóng lơi giúp mang lại cho bạn vẻ đẹp dịu dàng cá tính hơn thế lại rất trẻ trung và đáng yêu. Kiểu tóc này bạn tha hồ phá cách với những màu nhuộm như nhuộm highlight, ombre, tóc giấu màu… Không chỉ vậy kiểu tóc này giúp mái tóc của bạn trở nên bồng bềnh mà độ ngắn vừa phải không khiến bạn trông già đi một chút nào. Chính vì thế giới trẻ ngày càng trưng dụng và ưa chuộng kiểu tóc này.

3. Tóc ngắn xoăn sóng nước

Tóc ngắn xoăn sóng nước đang là xu hướng tóc được yêu thích nhất giới trẻ hiện nay. Với ưu điểm nổi bật mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật nên là lựa chọn lý tưởng để nhiều bạn trẻ lựa chọn làm mới bản thân. Kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước không bao giờ lỗi mốt được với chị em phụ nữ. Chính vì vậy dù bạn sở hữu bất kể gương mặt từ tròn, to, dài đến vuông góc cạnh đều phù hợp với kiểu tóc này.

4. Tóc ngắn xoăn sóng nước lọn to

Tóc ngắn xoăn sóng lọn to đang là xu hướng được nhiều chị em phụ nữ yêu thích trong thời gian gần đây. Ưu điểm nổi bật kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật. Tóc uốn xoăn sóng lọn to không bao giờ lỗi mốt và những lọn tóc xoăn sóng bồng bềnh giúp che đi những khuyết điểm một cách hoàn hảo. Các nàng còn chần chờ gì mà không thử ngay kiểu tóc xoăn sóng ngắn sành điệu này nhỉ.

5. Tóc ngắn xoăn sóng nhẹ cho mặt tròn

Kiểu tóc ngắn xoăn sóng nhẹ cho mặt tròn đang được nhiều bạn gái rất yêu thích hiện nay. Kiểu tóc này luôn mang đến cho bạn diện mạo mới trẻ trung, quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Hơn nữa, kiểu tóc này còn giúp bạn che đi những khuyết điểm gương mặt tròn một cách hoàn hảo nhất giúp thon gọn hơn. Bên cạnh đó để thêm nổi bật bạn lựa chọn cho mình những màu tóc hot nhất 2020 để thêm xinh đẹp hơn nữa.

6. Tóc ngắn xoăn sóng nước cho mặt dài

Tóc ngắn xoăn sóng nước cho mặt dài tạo nên cho bạn phong cách trẻ trung hiện đại mà những kiểu tóc dài truyền thống không thể sánh kịp. Mẫu tóc ngắn xoăn sóng nước cho mặt dài có nhiều biến thể giúp bạn lựa chọn. Ưu điểm của kiểu tóc này vẫn giữ được nét mềm mại của mái tóc và tôn lên vẻ nữ tính cho bất kỳ bạn nữ nào sở hữu.

Bạn hãy nhanh tay áp dụng mốt này vì đây thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo. Không cần quá cầu kỳ trong chăm sóc mà vẫn tạo ấn tượng lôi cuốn ánh nhìn hào quang của người đối diện.

7. Tóc ngắn xoăn sóng nước nhẹ

Tóc ngắn xoăn sóng nước nhẹ giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng tinh tế và đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Kiểu tóc này mang lại cho bạn vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên nhất. Thêm chút màu nhuộm hợp xu hướng giúp mang lại cho bạn thêm tự tin nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Với những cô nàng muốn thu hút crush của mình thì hay chọn ngay những kiểu tóc này nhé!

8. Tóc ngắn xoăn sóng nước mái thưa

Tóc ngắn xoăn sóng nước mái thưa là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời. Với những lọn tóc được làm xoăn sóng nước bồng bềnh kết hợp với mái thưa giúp che đi những khuyết điểm gương mặt một cách hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ. Kiểu tóc này bạn có thể kết hợp thêm các biến tấu như nhuộm highlight để tăng thêm sức hút nổi bật.

9. Tóc ngắn xoăn sóng nước Hàn Quốc

Tóc ngắn xoăn sóng nước Hàn Quốc mang lại cho bạn nét quyến rũ thời thượng giúp bản thân thêm tự tin mỗi khi diện những bộ cánh đẹp để đi chơi dự tiệc. Tóc ngắn xoăn sóng nước Hàn Quốc khá phù hợp với nhiều gương mặt và là sự lựa chọn lý tưởng cho những bạn nữ ưa chuộng phong cách Kpop. Để thêm nổi bật bạn hãy chọn ngay cho mình những màu tóc nổi bật để thêm cuốn hút. Không cần phải băn khoăn quá nhiều hãy trưng diện cho mình những kiểu tóc thật đẹp thu hút và quyến rũ bạn nhé!

10. Tóc ngắn xoăn sóng duỗi

Tóc xoăn sóng nước 2020 – 2021 giúp che đi các khuyết điểm và tôn dáng hiệu quả cho chị em phái đẹp. Khác với tóc duỗi thẳng tự nhiên chỉ phù hợp với một số người thì kiểu tóc sóng nước lại phù hợp mọi lứa tuổi, khuôn mặt, vóc dáng. Ngoại hình của bạn sẽ trở nên tuyệt vời đến thần kỳ chỉ qua những lọn tóc to nhỏ với kỹ thuật tạo độ bồng bềnh, thanh thoát, giúp bạn trở nên đẹp đẽ và quý phái hơn.

11. Tóc ngắn xoăn sóng nước cho mặt vuông

Tóc xoăn sóng nước cho mặt vuông mang đến cho bạn vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương. Tóc mái ngắn sóng nước là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn thay đổi gương mặt để tươi mới hiện đại hơn. Hơn nữa kiểu tóc này cũng giúp bạn dễ dàng phối đồ quần áo, đầm váy duyên dáng và phù hợp thời trang hơn.

12. Tóc ngắn xoăn sóng nước cả đầu

Tóc ngắn xoăn sóng nước cả đầu đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng độ hot chưa hề giảm nhiệt. Mặc dù có nhiều biến tấu những kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước cả đầu khiến bạn thêm cá tính và ấn tượng. Với đặc điểm được làm xoăn sóng nước cả đầu mang lại cảm giác bồng bềnh tự nhiên nhất. Để sở hữu kiểu tóc này bạn nên lên cho mình những chế độ chăm sóc tóc phù hợp nhất để tóc luôn bóng mượt chắc khỏe.

13. Tóc ngắn xoăn sóng nước màu đen

Tóc ngắn xoăn sóng nước màu đen giúp mang lại cho bạn vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên nhất. Kiểu tóc này được làm xoăn sóng nước với những tông nhuộm màu đen khiến bạn thêm nhẹ nhàng nữ tính giữ được nét đẹp truyền thống.

Kiểu tóc này phù hợp với hầu hết các gương mặt lẫn màu da. Để thêm phá cách ấn tượng bạn có thể kết hợp thêm màu nhuộm highlight hay ombre. Dù thế nào đi chăng nữa sở hữu kiểu tóc này bạn thêm quyến rũ và ghi dấu ấn thiện cảm trong mắt mọi người.

14. Tóc ngắn xoăn sóng nước không mái

Tóc ngắn xoăn sóng nước không mái là một trong những kiểu tóc được nhiều bạn gái ưa thích trưng dụng hiện nay. Kiểu tóc này mang đến cho bạn sự trẻ trung năng động quyến rũ hơn trong mắt mọi người. Hơn nữa kiểu tóc này được nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng yêu thích. Hãy thử ngay kiểu tóc này để lột xác ngoạn mục bạn nhé!

15. Tóc ngắn xoăn sóng to

Kiểu tóc ngắn xoăn sóng to chính là điều tuyệt vời nhất mang đến cho chị em. Nó không quá đơn giản cũng không hề cầu kì pha trộn tạo nên nét quyến rũ và thật duyên dáng. Mẫu tóc này hội tụ nhiều ưu điểm tuyệt vời nhất giúp bạn cảm thấy thật hài lòng. So với các mẫu tóc dài khác thì tóc ngắn xoăn sóng sẽ giúp bạn che đi tối đa khuyết điểm trên khuôn mặt. Đồng thời bạn có thể chăm sóc tóc dễ dàng, nhanh chóng không hề tốn kém quá nhiều thời gian.

Trên đây là tổng hợp những kiểu tóc ngắn xoăn sóng đẹp trẻ trung được yêu thích nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn được cho mình những kiểu tóc ngắn xoăn sóng ấn tượng.

