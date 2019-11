Xuống "âm phủ" thăm lò khai thác than lớn nhất Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 18:58 PM (GMT+7)

Cho đến nay, lò xuyên vỉa 7-2.1 vỉa 7 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm (TKV) vẫn là lò chợ khai thác than lớn nhất Việt Nam. Một ngày cuối tháng 10, PV Dân Việt đã có dịp chứng kiến hoạt động khai thác than có một không hai ở lò chợ sâu - 300m này.

Từ bên trong chiếc thang máy, cảm giác thoáng rùng mình với những ai lần đầu tụt xuống độ sâu - 300m dưới lòng đất để đến lò chợ 7-2.1 vỉa 7, Công ty cổ phần Than Hà Lầm.

Vừa tiếp đất, trước mắt chúng tôi là đường lò dài hun hút, phải đi bộ khoảng 15 phút để tới xe Song Loan (một loại xe tàu kéo chuyên dụng để chở công nhân đến chỗ làm việc trong hầm lò).

Công nhân lần lượt được lên xe Song Loan.

Tới hết đoạn đường bằng phẳng trong hầm lò, một phương tiện khác chuyên chở công nhân là tàu kéo Mono Ray, chạy bằng hệ thống ray treo trên nóc hầm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được nơi nhóm công nhân đang làm việc. Vì đường lò khu vực đang sản xuất rất chật hẹp, nên nhóm công nhân phải dừng tay để nhường đường cho khách đi qua.

Tùy từng công việc cụ thể, những người thợ được trang bị những thiết bị bảo hộ lao động khác nhau.

Công nhân vận hành máy phay, một trong những thiết bị cơ giới hóa được đưa vào khai thác ổn định với hiệu quả cao.

Lò xuyên vỉa 7-2.1 vỉa 7 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm bao gồm tổ hợp 102 giàn chống thủy lực, hệ thống máng cào trước và sau, máy nghiền, máy khấu than MG300/730... Tổ hợp thiết bị này có công suất khai thác 1,2 triệu tấn than/năm, góp phần tăng năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm.

Với điều kiện địa chất phức tạp của khu vực lò chợ cơ giới hoá 1,2 triệu tấn/năm, công ty duy trì thực hiện các kỹ thuật cơ bản, tổ chức sản xuất hợp lý, bố trí thiết bị và tổ chức khoan lỗ mìn hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ khu vực lò chợ cắt đá, tạo điều kiện cho máy khấu di chuyển, đảm bảo chu kỳ khai thác.

Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm (bên trái) cho biết, khai thác ở độ sâu - 300m, mỏ phải đối mặt nhiều vấn đề như đòi hỏi tự động hóa toàn bộ đối với vận tải, thoát nước, khí mỏ, sàng tuyển. Điều kiện địa chất tại đây phức tạp, than mềm yếu dễ tụt lở, than tại các vỉa có tính chất ủ nhiệt.

Để khắc phục điều này, công ty đã bố trí tăng cường một đơn vị khai thác sang đào lò và phối hợp tốt với đơn vị thuê ngoài nhằm đẩy mạnh tiến độ hoàn thành số mét lò theo kế hoạch đặt ra.

Những tấn than nguyên khai vẫn đều đặn ra lò, kể từ khi được xây dựng vào năm 2016 đến nay. Dự án đầu tư khai thác than mức -300m của Than Hà Lầm bao gồm 5 lò chợ, với tổng công suất 2,4 triệu tấn than/năm.