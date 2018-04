Xúc động hình ảnh sũng nước mưa của lực lượng an ninh ngày Giỗ Tổ

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 15:25 PM (GMT+7)

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội, thanh niên tình nguyện đội mưa làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh tại lễ hội Đền Hùng khiến nhiều người cảm động.

Sáng 25.4 (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước đã không quản mưa gió, đợi chờ tới giờ mở cửa dâng lễ lên Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ) ngày Giỗ Tổ.

Lễ dâng hương diễn ra từ khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 25.4. Khi đoàn đang lên Điện Kính Thiên làm lễ thì trời mưa to. Cơn mưa bất ngờ khiến các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn lễ hội không kịp mặc áo mưa.

Dù ướt mưa nhưng nhiều chiến sĩ công an, bộ đội vẫn cười tươi làm nhiệm vụ.

Lực lượng an ninh, tình nguyện viên đội mưa gió giữ gìn trật tự tại khuôn viên sân trung tâm. Họ tạo thành nhiều hàng rào chắn sống để đảm bảo Đền Hùng không "thất thủ" như năm 2016.

Rất nhiều chiến sĩ với chiếc áo ướt đẫm nước mưa khiến nhiều người cảm động.

Hơn 300 sinh viên tình nguyện lập hàng rào dưới mưa giữ gìn trật tự. Họ là sinh viên các trường Cao đẳng - Đại học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội.

Họ hát vang bài ca về đoàn, cổ vũ tinh thần dưới cơn mưa to và nặng hạt.

Ai cũng nở nụ cười tươi dù có mưa lạnh. Theo dự kiến, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ làm việc hết ngày hôm nay, họ phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh.

Khoảng 9 giờ sáng, dòng người tiếp tục đổ về Đền Hùng, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Do làm tốt công tác phân làn, luồng người nên khu vực Đền Hùng không quá tải như những năm trước.

Hình ảnh chiến sĩ công an TP. Việt Trì làm nhiệm vụ hướng dẫn ngay tại cổng Đền Hùng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung Ương, thời tiết tại miền Bắc sẽ không thuận tiện cho du xuân, đặc biệt tại tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, khu vực Đền Hùng vẫn mưa nhỏ.

Một số lực lượng khác như đội hành lễ, đội kiệu... cũng chung tình trạng. Áo ướt sũng nước mưa nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình.