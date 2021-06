Xuất lộ nhiều dấu tích trong quá trình khai quật tại ngôi điện có nhiều đời vua Nguyễn

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 13:00 PM (GMT+7)

Sáng 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) cố đô Huế cho biết, bước đầu khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa đã xuất lộ: chân móng, thềm móng bậc cấp; hệ thống đá ong bó vỉa sát móng…

Điện Thái Hòa, nơi đăng quang và đặt ngai vàng 13 đời vua Nguyễn tại Hoàng thành Huế đang được khai quật khảo cổ học theo quyết định của Bộ VH-TT&DL, nhằm củng cố hồ sơ khoa học cho phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể ngôi điện đặc biệt này thời gian tới. Thời gian khai quật khảo cổ được tiến hành từ ngày 5/6 đến 22/6/2021.

Hội đồng Khoa học Trung tâm BTDT nghe báo cáo công tác khảo cổ tại di tích điện Thái Hòa.

Bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học thuộc Trung tâm BTDT cố đô Huế, chủ trì khai quật khảo cổ tại di tích cho biết, với diện tích 66m2, công tác khai quật khảo cổ học tập trung ở khu vực bậc cấp, nền và móng chái Đông và chái Tây điện Thái Hòa.

Xuất lộ đá ong được bó sát chân móng chái Đông, bậc cấp lên xuống điện Thái Hòa.

Đến ngày 10/6, công tác khảo cổ đã xuất lộ nền móng bậc cấp, xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng ở chái Đông và chái Tây; xuất lộ lớp gạch bát tràng trên lớp đá ong bó vỉa sát nền móng dọc theo bậc cấp chái Tây; xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát chân móng chái Đông, bậc cấp lên xuống của điện Thái Hòa; xuất lộ chân móng chái Tây, góc phía Tây Bắc của điện Thái Hòa…

Xuất lộ chân móng chái Tây góc Tây Bắc điện Thái Hòa.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu về phương án trùng tu, bảo tồn di tích điện Thái Hòa, sau khi công trình đặc biệt này bị mưa bão tàn phá nghiêm trọng hồi tháng 10/2020. Việc trùng tu, tu bổ điện Thái Hòa sẽ giữ nguyên hiện trạng vốn có của công trình.

Xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng chái Tây.

Theo các tài liệu lịch sử, khoa học, điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn. Đây là nơi diễn ra các đại lễ và các cuộc họp đại triều với sự tham gia của nhà vua, hoàng thân, quốc thích và các đại thần…Công trình xây dựng vào tháng 2/1805 và hoàn thành vào tháng 10/1805. Ban đầu, điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45 mét về phía Tây Bắc. Tháng 3/1833, khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống kiến trúc ở Đại nội, vua Minh Mạng cho di dời điện Thái Hòa về phía Nam, xây dựng đồ sộ, nguy nga hơn...

Xuất lộ lớp gạch Bát Tràng trên lớp đá ong bó vỉa sát nền móng dọc theo bậc cấp chái Tây điện Thái Hòa.

Trải qua nhiều lần được trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, đặc biệt là đợt mưa bão dồn dập cuối năm 2020 vừa qua, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng, một số cấu kiện gỗ đã mục ruỗng, không đảm bảo an toàn. Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo công trình là hết sức cấp thiết.

Vừa qua, HĐND tỉnh TT-Huế đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa”. Dự án thực hiện trong vòng 4 năm, với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

