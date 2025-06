Xử phạt hai quán ‘lòng xe điếu’ ở TPHCM vì sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, vi phạm ATTP

Ngày 3/6, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, trước thông tin về lòng xe điếu hay còn gọi là phèo hai da có có chiều dài bất thường, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã triển khai các đợt kiểm tra đột xuất tại 27 quán ăn, cơ sở kinh doanh lòng heo và phụ phẩm thịt.

Kết quả, ghi nhận 2 trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là hộ kinh doanh Lòng Chát Quán (268 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình). Quá trình kiểm tra, cơ sở khai báo hiện không kinh doanh lòng xe điếu, chỉ bán lòng heo (ruột heo). Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu lòng heo để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như: Chì (Pb), hàn the (boric acid, borate), formol. Kết quả không phát hiện các chất độc hại.

Quán Lòng Chát tại quận Tân Bình kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Tuy nhiên, cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm như bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; nhân viên chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín; có côn trùng gây hại trong khu vực chế biến; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với những sai phạm trên, cơ sở Lòng Chát Quán bị xử phạt 6.780.750 đồng.

Trường hợp sai phạm thứ hai là hộ kinh doanh Tiệm Lòng Se Điếu (150/7/1 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1). Cơ sở đã bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; cống rãnh khu vực nhà bếp không thông thoát, bị ứ đọng; xuất hiện côn trùng gây hại trong khu vực chế biến. Theo đó, cơ sở bị xử phạt 8 triệu đồng.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, theo báo cáo từ Ban quản lý hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền cùng các thương nhân, lòng xe điếu hiện không còn phổ biến trên thị trường và đã từ lâu không kinh doanh mặt hàng này.

Trong thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm phụ phẩm từ thịt, dịch vụ ăn uống.

Nếu có cơ sở kinh doanh lòng xe điếu, Sở An toàn thực phẩm sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm đúng theo quy định.