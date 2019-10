Xóm "cà phê đường tàu" xin dựng barie, lắp camera giám sát phạt nguội

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 11:01 AM (GMT+7)

Xóm "cà phê đường tàu" đề xuất ngành chức năng cho dựng barie trước cửa cảnh báo, lắp camera giám sát phạt nguội các hộ dân vi phạm.

Du khách nước ngoài ngồi uống "cà phê đường tàu" và chụp ảnh lưu niệm trước ngày 10/10

Sáng 20/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện cư dân xóm "cà phê đường tàu", thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã gửi đơn kêu cứu gửi lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT và chính quyền địa phương, đề xuất được kinh doanh trở lại.

Theo đó, cư dân xóm "cà phê đường tàu" nêu ra những khó khăn về mưu sinh kể từ khi không được bán cà phê ven đường tàu. Mong muốn được kinh doanh trở lại, họ đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như an ninh đường sắt, đồng thời đề xuất tự dựng barie trước khu vực cửa nhà để ngăn không cho hành khách bước ra khu vực đường ray, lắp camera giám sát để biết trước mỗi khi có tàu đến nhằm cảnh báo cho người dân và du khách du lịch.

Đồng thời, các camera này cũng dùng để giám sát phạt nguội các hộ kinh doanh cà phê vi phạm ATGT hành lang đường sắt, từ đó nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý, tái phạm nhiều lần sẽ cấm kinh doanh vĩnh viễn.

Các hộ dân cũng đề xuất, trong phạm vi phố "cà phê đường tàu" chỉ 200 mét, ngành đường sắt cho vận hành tàu chạy với tốc độ chỉ 5-10km/h đảm bảo an toàn tàu chạy, an toàn cho người dân, du khách tham quan.

Từ ngày 10/10, Công an phường Trần Phú dựng barie gác không cho du khách vào các quán cà phê đường tàu

Nguy cơ mất ATGT hiện hữu

Ngày 3/10, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị TP Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt do đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm ATGT đường sắt trên địa bàn. Ngay sau đó, Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu các quận, huyện thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý vi phạm, hoàn thành trước 12/10. Từ sáng 10/10, tại khu vực cà phê đường tàu đường ngang Trần Phú, Phùng Hưng, các lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện rào chắn, không cho khách du lịch đi vào hành lang ATGT đường sắt để đảm bảo an toàn.

Trước đó, đoạn đường sắt này tồn tại tình trạng các hộ gia đình ven đường sắt kinh doanh cà phê, nhiều khách du lịch quay phim, chụp ảnh khu vực đường tàu, dẫn đến phức tạp về trật tự, an toàn đường sắt. Bởi các quán cà phê chỉ cách mép ray ngoài cùng từ 1,8m đến 2,3m, khi tàu chạy qua khoảng không còn lại rất ít, vì vậy đe dọa nghiêm trọng mất ATGT, nguy cơ tàu đâm va người rất cao.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Hải - đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt trên tuyến cho biết, có người cho rằng, giờ tàu qua, người dân ở đây nắm rõ, sẽ cảnh báo du khách. Còn có cả cảnh báo bằng chuông đèn của đường ngang gần đó. Nhưng không phải lúc nào việc cảnh báo này cũng chính xác 100% giờ tàu qua đoạn này để các hàng quán dọn đi hay cảnh báo du khách. Thực tế đã có vụ tai nạn tàu va phải khách nước ngoài tại đây, rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cũng cho biết, việc du khách đi lại xung quanh đường tàu không chỉ đe dọa mất an toàn khi có tàu chạy qua mà còn gây cản trở đến việc duy tu bảo trì đường sắt. Các hoạt động du lịch, hàng quán này cũng ảnh hưởng đến kết cấu đường sắt như trượt đá, rãnh thoát nước bị tắc. Công nhân đường sắt thường xuyên phải thay tà vẹt, đào rãnh, chèn đá, phải huy động cả máy móc, dụng cụ để thi công; rồi nhân viên tuần đường phải đi kiểm tra hàng ngày, trong khi hàng quán, bàn ghế, người ngồi la liệt trên hành lang đường sắt, trên đường ray, rất khó thực hiện tác nghiệp.

Theo ông Hoạch, nhiều đoàn tàu thay đổi giờ chạy nên có thể đi qua bất ngờ và không đảm bảo an toàn cho du khách đi lại khu vực này. Hoặc nhỡ xảy ra trật bánh tàu bất ngờ, chưa cần đến đổ tàu, chỉ cần chệch ra khỏi đường ray thì với khoảng cách hẹp như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho người đang đứng quay phim, chụp ảnh cạnh đó.

"Không ai nói không được kinh doanh, nhưng không thể kinh doanh trên hành lang chạy tàu. Luật đã quy định rồi. Còn nếu muốn làm du lịch tại khu vực này, TP Hà Nội phải có quy hoạch, phải đề xuất phương án, có ý kiến của cơ quan chuyên môn và ngành giao thông, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt", ông Hoạch nói.