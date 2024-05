Công an cảnh báo nhiều vụ trộm, cướp nhắm vào biệt thự đắt tiền

Ngày 1-5, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tập trung đấu tranh với Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi; chỗ ở quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang ở chợ Bình Điền, quận 8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về vụ cướp 1,1 tỉ tại biệt thự trên địa bàn phường Thới An.

Trộm, cướp từ nhóm "vỡ nợ làm liều"

Đây là nhóm cướp đã tham gia “hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook, bàn tính kế hoạch, điều nghiên để đột nhập biệt thự trên địa bàn phường Thới An, quận 12 lấy tài sản. Trong đó, vai trò của Tiến là cầm đầu, lôi kéo hai người còn lại.

Tiến và Sĩ bị công an bắt quả tang ngay tại hiện trường vụ cướp 1,1 tỉ đồng. Ảnh: CA

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh thành đã tập trung đấu tranh với tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, việc liên kết, bàn tính của nhóm Tiến, Sĩ và Tuấn đã được công an nắm bắt.

Các tổ công tác của Công an TP.HCM đã mật phục ở khu vực trong ba ngày liên tục để bắt quả tang nhóm cướp này.

Công an có mặt tại căn biệt thự của bà L để bắt nhóm cướp. Ảnh: CA

“Các đối tượng có bàn bạc, mua dao, lên phương án khống chế chủ nhà và có thể gây thương tích và hậu quả khó lường” – Trung tá Hưng nêu.

Trưởng PC02 cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tham gia vào các nhóm hội xấu trên không gian mạng để từ đó lôi kéo như trường hợp của Sĩ và Tuấn.

Trường hợp phát hiện các thông tin này thì hãy trình báo ngay đến cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh kịp thời vì loại tội phạm này nếu không kịp chặn bắt thành công thì sẽ tiếp tục gây án.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị L (55 tuổi, nơi ngụ phường Thới An, quận 12) nạn nhân bị cướp 1,1 tỉ đồng cho biết bản thân đã quá sơ hở.

Trước đó, bà L đi làm về, treo túi chứa 1,1 tỉ đồng ở chân cầu thang ở căn biệt thự với ý định là sẽ lấy lên phòng ngủ nhưng quên.

Nhóm Tiến, Tuấn và Sĩ (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

“Mình đã sơ hở, tạo điều kiện cho người gặp khó khăn nảy lòng tham gây án... Qua đây cũng cảnh báo những gia đình cần đề phòng chặt chẽ hơn, có người nhà, đông người ở cùng, tránh ở một mình”- bà L nói.

Người phụ nữ cũng cho biết, nếu không có sự có mặt kịp thời của công an thì có thể gia đình bà sẽ gặp hậu quả đau lòng.

Cảnh báo việc trộm cướp nhắm đến biệt thự đắt tiền

Vào tháng 9-2023, Nguyễn Minh Tùng (42 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM; giám đốc một công ty trang trí nội thất) cũng đột nhập vào một biệt thự ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 với mục đích trộm tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 20-9-2023, Tùng mang balo chứa súng có bảy viên đạn cao su, súng điện, dũ ba khúc, bình xịt hơi cay, bình xịt thuốc mê, búa, dao, kềm… đột nhập biệt thự. Người này vô hiệu hóa hệ thống điện, camera an ninh… nhưng vẫn bị ông NPL (51 tuổi, chủ nhà) phát giác.

Khi ông L đi kiểm tra thì bị Tùng tấn công bằng súng điện và hung khí nhưng may mắn không ảnh hưởng tính mạng. Công an quận 7 nhanh chóng có mặt hiện trường phối hợp cùng gia đình bắt Tùng cùng tang vật liên quan.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 cũng khuyến cáo người dân, trong trường hợp bị các đối tượng đột nhập vào khống chế thì hết sức bình tĩnh.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 đề nghị người dân cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tăng cường an ninh ở khu vực nhà ở. Ảnh: NT

“Làm sao đảm bảo an toàn tính mạng là điều quan trọng nhất, không nên chống trả đối tượng manh động vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe” – trung tá Hưng nói và cho biết người dân cần báo ngay cho công an khi sự việc xảy ra.

Với các căn biệt thự, Trưởng PC02 cho biết cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra. Ông cũng yêu cầu người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống người lạ xâm nhập.

“Gia chủ phải phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh. Trường hợp có tiền, vàng thì nên gửi ở ngân hàng, không để ở nhà. Người dân cũng cần trang bị camera an ninh, báo động, lên phương án bảo vệ và phối hợp bà con lối xóm thành lập các tổ tự quản về ANTT” – Trưởng PC02 nêu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]