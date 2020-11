Xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GÐ&ÐT Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng làm rõ, mặc dù Đại học Đông Đô không được cấp phép đào tạo văn bằng 2 nhưng từ năm 2015, Bộ GĐ&ĐT vẫn cho đăng tải thông báo chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy của trường này lên Cổng thông tin của Bộ. “Việc các đơn vị, cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch tổng hợp và Vụ Giáo dục đại học thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh trong đó có chỉ tiêu văn bằng 2 lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GĐ&ĐT cho trường Đại học Đông Đô trong khi trường này chưa được Bộ GĐ&ĐT cấp phép là có dấu hiệu vi phạm quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 của Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT. Cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật” - kết luận điều tra nêu rõ. Tuy nhiên, do đã hết thời hạn điều tra vụ án nên CQĐT quyết định bóc tách hành vi này để xem xét, xử lý sau. Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia giáo dục - cựu lãnh đạo một đơn vị thuộc Bộ GĐ&ĐT, cho biết, theo quy định, cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Hiệu trưởng trường, giám đốc học viện là người có quyền cấp bằng tốt nghiệp cho người học thì có quyền thu hồi. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ quyết định việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, đối với trường hợp Đại học Đông Đô, do người đứng đầu sai phạm, bị xử lý hình sự thì khi đó, tòa án sẽ có quyết định thu hồi văn bằng, chứng chỉ bị những người cấp bằng làm giả. “Đối với những người đã sử dụng bằng giả để làm nghiên cứu sinh hay điều kiện để cấp bằng tiến sĩ thì người đó không đủ điều kiện đầu vào hoặc không đủ điều kiện để nhận bằng tiến sĩ. Khi có bản án của tòa án phải thu hồi thì đơn vị đào tạo sẽ phải có trách nhiệm thực hiện”, vị chuyên gia giáo dục nói. Huê Nghiêm