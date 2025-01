Xe khách chở người về quê ăn Tết bị lật xuống ruộng

Sáng 26-1, chiếc xe khách chở người về quê đón Tết bị lao lật xuống ruộng bên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Nhiều hành khách hoảng loạn, kêu cứu.

Hiện trường xe khách lật xuống ruộng.

Thông tin ban đầu, xe khách mang BKS đăng ký ở Hải Phòng 15B-036... chạy hướng từ Hà Nội về Nghệ An đến đoạn dốc Bò Rò không may lật xuống ruộng lúa bên đường Hồ Chí Minh.

Hành khách bị mắc kẹt bên trong hoảng loạn, kêu cứu. Người dân xã Nghĩa Long cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương xã Nghĩa Long đã kịp thời giải cứu các nạn nhân. Do xe bị lật nghiêng không thể mở cửa, người dân đã đập vỡ kính chắn gió và dùng thang để lên tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Người dân phải dùng thang sắt giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Lúc này thời tiết gió lạnh tràn về mưa, rét buốt, nên các nạn nhân bị thương được đưa vào nhà người dân gần hiện trường để tắm rửa và sưởi ấm.

Ông Hoàng Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng giúp các nạn nhân.

Theo ông Thuyên, chiếc khách chở người đi làm ăn xa về quê ở miền Tây Nghệ An đón Tết Nguyên đán. Thời điểm xe lật trên xe có khoảng 10 hành khách hoảng loạn và bị thương nhẹ.

Hiện các hành khách đã được bố trí các phương tiện khác tiếp tục hành trình về quê đón năm mới.

Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.