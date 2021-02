Xe chở hàng vẫn phải quay đầu tại chốt kiểm soát QL18 qua TX Đông Triều

Chốt kiểm soát trên QL18 từ TP Chí Linh (Hải Dương) vào Tx Đông Triều (Quảng Ninh) vẫn được duy trì nghiêm ngặt, các xe tải phải quay đầu.

Những ngày gần đây, Báo Giao thông liên tiếp nhận được thông tin từ các tài xế phản ánh xe tải vào Quảng Ninh trên QL18 qua địa bàn Tx Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) bị yêu cầu quay trở lại.

Theo phản ánh của một tài xế xe tải, khi đưa xe vào Quảng Ninh là để giúp hỗ trợ giải cứu gà đồi cho TP Chí Linh (Hải Dương), nếu đi trên QL18 qua địa bàn Tx Đông Triều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo quy định của Quảng Ninh, phương tiện chở hàng vào tỉnh phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, xe chỉ có mỗi lái xe, lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày.

Thế nhưng, nhiều tài xế cho hay, dù đảm bảo đủ các điều kiện trên, đến chốt kiểm soát dịch trên QL18 qua Tx Đông Triều, toàn bộ các phương tiện đều được yêu cầu quay đầu xe.

Trao đổi với PV Báo Giao thông trưa ngày 28/2, lãnh đạo Tx Đông Triều xác nhận, hiện vẫn không cho các phương tiện vận tải hàng hoá vào địa bàn qua QL18 từ TP Chí Linh sang. Lý do là địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tạo điều kiện cho phương tiện vận người, hàng hoá từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, chỉ yêu cầu đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Hiện Tx Đông Triều không thực hiện các chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là cứng nhắc, tạo dư luận không tốt.

Trước đó, ngày 26/2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương về việc lưu thông phương tiện tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên QL18.

Công văn nêu rõ, đề nghị UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Ninh căn cứ theo các Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 chỉ đạo tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên QL18.

Do các phương tiện đến các chốt kiểm soát trên QL18 đều phải quay đầu và lưu thông ra QL10 và QL5, việc tạo điều kiện cho các xe chở hàng qua QL18 nhằm bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; đồng thời giảm tải, tránh tình trạng ùn tắc trên QL10 và QL5.

