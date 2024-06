Xác minh tài sản 11 cá nhân liên quan vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trước đó ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM. Đồng thời cơ quan này cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 trong 11 cá nhân (trừ Đoàn Ngọc Phương và Khương Thanh Tùng) đề điều tra vụ án về tội danh trên. Riêng hai cá nhân gồm Đoàn Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ"; Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long) bị bắt giam và khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".