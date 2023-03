Xác định xe Mercedes nghi vấn va chạm làm chết người sau 3 ngày tìm kiếm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-3, ôtô màu đen đi trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Diên Khánh về TP Nha Trang khi tới xã Diên An, huyện Diên Khánh, thì va chạm vào người phụ nữ đi xe tay ga.

Sau tai nạn, tài xế ôtô không dừng lại mà tiếp tục hành trình. Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu và báo chính quyền. Do thương tích nặng, người phụ nữ tử vong sau đó.

Ốp gương in logo hãng xe Mercedes và chữ số "A3159436 WZ1".

Ôtô được cho là va chạm với người phụ nữ đi xe máy

Sau đó, Công an huyện Diên Khánh đã khám nghiệm nơi xảy ra tai nạn, làm việc với người liên quan, cũng như trích xuất Camera các khu vực lân cận. Qua đó phát hiện một ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu đất của ôtô liên quan tai nạn ở hiện trường. Mặt trong ốp gương in logo hãng xe Mercedes và chữ số "A3159436 WZ1".

Công an huyện Diên Khánh thông báo truy tìm tài xế, đồng thời đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, video clip, hình ảnh trích xuất từ hệ thống Camera gia đình, camera hành trình trên ôtô để phát hiện xe liên quan vụ tai nạn.

Người dân có thể liên hệ cán bộ thụ lý vụ việc Trần Hà Tuấn Dũng, số điện thoại: 0979711577.

Đến trưa 7-3, lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh cho biết sau khi đăng tải thông tin đề nghị hỗ trợ, đến nay công an đã phát hiện ra xe nghi vấn. Công an huyện đang phối hợp, thẩm định lại thông tin này.

