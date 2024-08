Vụ Xuyên Việt Oil: Những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ được hối lộ cho ai?

Cuộc "ngã giá" tại khách sạn

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao (Vụ 1) đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng.

Để che giấu sai phạm, Hạnh cùng thuộc cấp tại Xuyên Việt Oil hối lộ nhiều cựu quan chức. Trong đó, nhóm Hạnh hối lộ bị can Nguyễn Lộc An (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) để doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Cụ thể, ngày 22/8/2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, có hiệu lực đến 22/8/2021.

Sắp hết thời hạn, Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện được cấp thêm giấy phép nên Hạnh tìm cách hối Nguyễn Lộc An, để được “giúp đỡ”.

Theo đó, tháng 3/2016, Hạnh gặp An tại khách sạn Victory (Quận 3, TPHCM). Tại đây, do thấy Việt Oil còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép, An đồng ý giúp Hạnh và cho biết "chi phí" phải theo mặt bằng chung từ 5 - 7 tỷ đồng.

Ông An đã yêu cầu Hạnh phải hợp thức hoá các điều kiện cấp phép còn thiếu, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công thương để An xử lý. Lần gặp đầu tiên này, Hạnh đưa cho An 50 triệu đồng.

Đến tháng 5/2016, tại Nhà khách Bộ Công thương phía Nam (Quận 1, TPHCM) Nguyễn Lộc An lần thứ hai gặp gỡ, nhận 100 triệu đồng.

Tháng 8/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn, đến làm việc tại trụ sở Công ty Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu, An đã nhận thêm 250 triệu đồng.

Ngày 19/8/2016, Nguyễn Lộc An ký công văn kèm theo phiếu trình giải quyết công việc gửi bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép. Trong đó, đề xuất ký ban hành Giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, trên cơ sở đề xuất của Nguyễn Lộc An, ông Đỗ Thắng Hải ký ban hành Giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil, có giá trị hết ngày 22/8/2026.

Hối lộ đồng hồ xa xỉ

Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, Hạnh mời An đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Bị can Nguyễn Lộc An.

Như vậy, căn cứ tài liệu thu thập, lời khai của các bị can, người liên quan xác định, trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ ông Nguyễn Lộc An, 400 triệu đồng tiền mặt và 1 đồng hồ trị giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).

Ngoài ông An, 7 bị can khác cũng bị truy tố tội "Nhận hối lộ", song duy nhất ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre) được Hạnh biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD mặt.

Tại kết luận điều tra cũng cho thấy, trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Thọ nhận chức, bị can Hạnh còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 USD.

