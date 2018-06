Vụ xe Lexus bị cây đè bẹp: Thiệt hại 300 triệu đồng?

Đã bước sang ngày thứ 3 sau khi xảy ra vụ cây xanh đè bẹp xe Lexus, nhưng gia đình người bị hại vẫn chưa nhận được phản hồi của đơn vị có liên quan, trưa nay (6/6) PV Tiền Phong đã liên hệ với Cty cây xanh và Công an để tìm hiểu vụ việc này.

Tổng giá trị giám định để khắc phục xe bị cây đè bẹp hết khoảng 300 triệu đồng

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về hướng giải quyết vụ việc, ông Vũ Kiên Trung - Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, Cty đang phối hợp với cơ quan công an để sớm có phương án xử lý tốt nhất. Khi phóng viên đề cập đến trách nhiệm về vụ việc trên? thay vì đổ lỗi cho khách quan như các lần trả lời trước, ông Trung cho rằng, xảy ra sự việc trên lãnh đạo Cty cũng rất buồn.

Về phương án giải quyết, ông Trung cho biết, sẽ mời gia đình chủ xe bị hại đến làm việc, tìm phương án giải quyết hợp lý nhất. “Ngay trong chiều nay hoặc mai chúng tôi sẽ cử người mời đại diện gia đình chủ xe đến làm việc. Đây là sự việc rủi ro ngoài ý muốn, tôi cũng mong gia đình chủ xe chia sẻ với công ty”, ông Trung nói.

Đề cập đến quá trình giải quyết vụ việc, đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, công an quận đang lập, hoàn thiện hồ sơ vụ việc. Hiện Công an quận đã giao cho công an phường Lê Đại Hành (địa bàn xảy ra vụ tai nạn) thu thập, cũng cố thêm các thông tin, hình ảnh từ hiện trường từ đó sẽ đối chiếu với thực tế vụ việc xem mức độ đúng sai của các bên liên quan. Từ đó sẽ xác định được bên nào sai, mức độ chịu trách nhiệm thế nào… Đây là những nội dung công an đang phải lập, hoàn thiện hồ sơ để nếu sự việc sau này phải giải quyết bằng pháp lý sẽ phải sử dụng đến.

Liên quan đến sự việc trên, Viện kiểm sát, Công an quận Hai Bà Trưng và các bên liên quan vừa đưa chiếc xe Lexus bị nạn đi giám định thiệt hại. Theo ông tin PV Tiền Phong thu thập được, tổng giá trị khắc phục chiếc xe bị hại được giám định hết khoảng 300 triệu đồng.