Vụ xe chở quan tài tông xe buýt: Hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân

Chiều 27-3, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A giữa xe cứu thương 51B- 247.xx chở quan tài và xe buýt 38B - 006.xx chở khách.

Vụ tai nạn làm xe cứu thương bị hư hỏng nặng

Công an đang tạm giữ hai phương tiện này để phục vụ công tác điều tra. Quan tài trên xe cứu thương 51B - 247.xx đã được một chiếc xe khác đến chở đưa về huyện Yên Thành (Nghệ An). Đó là quan tài của nạn nhân Nguyễn Trọng Vượng (32 tuổi, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khi xe chở quan tài về đến đầu ngõ nhà, chị Hồ Thị Lan (vợ anh Vượng) khóc thương, ngất, xỉu. Hoàn cảnh anh Vượng khó khăn, anh ra đi khi hai con còn thơ dại, vợ đang mang bầu đứa con thứ ba.

Người thân cho biết, thời gian qua, anh Vượng đi làm ở Phú Quốc (Kiên Giang). Ngày 25-3, anh Vượng gặp tai nạn thương tâm, bị tử vong.

Người nhà gọi xe cứu thương chở quan tài về quê nhà xã Long Thành để tổ chức lễ mai táng. Tuy nhiên, khi xe cứu thương về đến Hà Tĩnh không may bị tai nạn.

Chiều 27-3, sau khi đưa quan tài về đến quê nhà, chính quyền và người thân đã tổ chức lễ an táng anh Vượng theo phong tục địa phương.

Rất đông người dân, người thân tiễn đưa anh Vượng về nơi an nghỉ ở quê nhà

Hiện chính quyền xã, người dân đang lên mạng xã hội kêu gọi quyên góp, giúp đỡ vợ, con của anh Vượng sớm vượt qua khó khăn.

Như đã đưa tin, sáng 27-3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xe 51B - 247.xx do ông Dương Minh Phúc (26 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chở quan tài, tông vào sau xe buýt 38B - 006.xx do ông Nguyễn Quang Ngân (33 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến xe cứu thương đẩy xe buýt lao đi, đầu xe cứu thương bị hư hỏng nặng, biến dạng. Hai người ngồi ở trên xe cứu thương bị thương gồm ông Nguyễn Văn Linh (quê Kiên Giang) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và ông Nguyễn Sỹ Toàn bị thương ở chân.

