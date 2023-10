Vụ xe 16 chỗ tông liên hoàn, 5 người tử vong: Xác định nguyên nhân ban đầu

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 31/10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, vào khoảng 2h10 cùng ngày, tài xế Quách Đình Trọng (57 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe khách 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội. Thời điểm này trên xe có 1 lái xe và 15 hành khách.

Khi đi đến Km70+830, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) xe này đã đâm vào ô tô đầu kéo chở xi măng do anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1985, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển. Thời điểm này, xe của anh Tuân đang bị hỏng máy, đỗ cùng chiều phía trước, có đặt cảnh báo cách đuôi xe 16m. Sau đó, xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo khác do anh Nguyễn Thành Bảo (SN 1996, ở Bình Định) điều khiển, đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ bị vỡ nát, hư hỏng nặng.

“Sơ bộ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do khu vực xảy ra tai nạn dốc, cua. Do trời tối không có đèn đường, tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ đã đâm vào đuôi ô tô đầu kéo bị hỏng, đang dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới”, đại diện Cục CSGT thông tin và cho biết, qua test thử nhanh, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma tuý”, đại diện Cục CSGT thông tin.

