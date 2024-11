Vụ trúng số 2 tỉ đồng không được nhận thưởng: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Đối chiếu trùng khớp, cho nhận thưởng Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ một đại lý vé số cấp 1 tại TP HCM cho biết ngoài 6 con số của giải đặc biệt, mỗi vé đều có thêm 6 con số trùng khớp với các con số của giải đặc biệt được in rất nhỏ nằm rải rác trên tờ vé số. Đồng thời, vé trúng giải đặc biệt luôn được công ty xổ số kiến thiết lưu giữ (thường gọi là cùi vé). Khi người trúng giải đặc biệt xuất trình vé, công ty sẽ kiểm tra dãy số trúng thưởng và nhiều thông tin khác, rồi ráp vé đó với cùi vé. Nếu con dấu và các hoa văn trên vé trúng thưởng khớp với con dấu và hoa văn của cùi vé, khi đó vé này mới được công ty phát hành xác định trúng giải đặc biệt. Theo chủ đại lý nói trên, nếu vé trúng thưởng bị hư hỏng nhẹ như mất góc, mờ số... thì công ty phát hành yêu cầu người trúng viết đơn trình bày lý do để xem xét trả thưởng. Còn trường hợp vé rách nát, các con số trúng thưởng không còn, không ráp nối được vé trúng thưởng với cùi vé thì công ty phát hành sẽ không trả thưởng. "Hiện nay, hầu hết các công ty xổ số kiến thiết đã tăng chất lượng in ấn vé số, giúp người tiêu dùng hạn chế hư hỏng. Còn vé số có mã vạch, mã QR chỉ giúp khách hàng quét dò số trúng. Vì thế, giải pháp tối ưu là người tiêu dùng nên xem vé số là tiền, cần bảo quản tốt nhất" - chủ đại lý vé số cho biết thêm và khuyến cáo. T.Thơ