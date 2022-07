Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư trình báo bị hành hung trước cổng tòa

Thứ Năm, ngày 21/07/2022 10:27 AM (GMT+7)

Sau khi phiên tòa bắt đầu ngày làm việc thứ hai, luật sư của các bị cáo cho biết, chiều hôm qua, hai luật sư bào chữa cho các bị cáo đã bị hành hung trước cổng TAND huyện Đức Hòa, khi đang bắt xe về.

Sáng nay (21-7), TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và năm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Phiên tòa xét xử với phần tranh luận

Các bị cáo bị đưa ra xét xử đều có mặt gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Cáo trạng xác định, năm 2016, ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Sau khi phiên tòa bắt đầu phần tranh luận, luật sư của các bị cáo cho biết, chiều hôm qua, khi kết thúc phần xét hỏi ra về, hai luật sư Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh bào chữa cho các bị cáo đã bị hành hung trước cổng TAND huyện Đức Hòa, khi đang bắt xe về.

Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh một trong hai luật sư bị tấn công sau phiên xét xử chiều ngày 20-7

Vụ việc đã được báo cáo cho Công an huyện Đức Hòa. Hiện luật sư Đào Kim Lân đang được giám định, khi đủ yếu tố, các luật sư sẽ đề nghị Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án.

Ngoài ra, một phóng viên cũng bị hành hung, bị thương tích nhẹ trong vụ việc chiều qua.

Bị cáo Lê Tùng Vân hôm nay cũng không thể đến tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe yếu do tham dự phiên tòa ngày hôm qua, thời tiết xấu làm ảnh hưởng. Do vậy, phía luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư của bị hại, các bị cáo, HĐXX đã hội ý xem xét có hoãn phiên tòa hay không.

HĐXX quyết định phiên tòa tiếp tục xét xử với phần tranh luận

Sau 10 phút hội ý, HĐXX đã quyết định tiếp tục xét xử do bị cáo Lê Tùng Vân và luật sư Đào Kim Lân vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên xử hôm nay.

