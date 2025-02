Vụ tài xế ôtô bị hành hung tại phà Cồn Nhất: Giữ khẩn cấp 2 người đàn ông

Chiều 2-2, Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Hình ảnh nhóm người hành hung tài xế ôtô ở phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chiều 1-2

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức ngày 4 Tết), Phạm Ngọc Tuân điều khiển ôtô BKS 18A-018.xx chở theo vợ đi từ hướng Cồn Nhất (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy) đi về thị trấn Giao Thủy (huyện Giao Thủy) để đi Hà Nội.

Khi tới gần phà Cồn Nhất thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế ôtô BKS 14A-901.xx do anh V.Đ.T. (SN 1987, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Sau đó, Tuân đã gọi điện thoại cho người tên Phạm Văn Tuyên ra giải quyết. Sau đó, Tuân điều khiển xe đi lên phía trước cách chỗ xe ôtô của anh T. khoảng 50 mét rồi dừng xe đứng đợi Tuyên.

Khi Tuyên đến, có dẫn theo 1 người tên Thùy, thì cả 3 người đi lại chỗ ôtô anh T. đang đứng chờ phà gõ vào cửa kính gọi anh T. xuống nói chuyện nhưng anh T. không mở cửa. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại với nhau, bất ngờ Tuyên và Thùy đưa hai tay qua khe hở của cửa lái ôtô, dùng tay lắc mạnh kính chắn gió bên lái và níu cửa kính lái xe xuống.

Người đàn ông này liên tục có hành động thách thức, thậm chí cho cả 2 chân vào trong xe để đạp tài xế

Đáng nói, Tuyên luồn người qua ô cửa kính dùng tay, chân đấm, đạp liên tiếp vào người tài xế ôtô. Tuyên, Tuân và Thùy có dùng tay đánh anh T. và những người trên xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Giao Thủy đã yêu cầu Phạm Ngọc Tuân đến làm việc tại trụ sở công an vào sáng 2-2.

Cơ quan công an cũng đã mời anh T., là tài xế bị hành hung, tới Công an huyện Giao Thủy để làm việc và trình báo sự việc. Tuy nhiên, anh T. trả lời do bận công việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 1-2, trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ôtô bị nhóm người đàn ông đe dọa, hành hung.

Qua đoạn clip dài khoảng 8 phút cho thấy tài xế ôtô liên tục bị nhóm người yêu cầu xuống xe để nói chuyện. Khi tài xế không xuống, nhóm này đã đập cửa ôtô, cho tay qua cửa xe hành hung tài xế.

Công an huyện Giao Thủy đã tạm giữ khẩn cấp 2 người đàn ông để làm rõ. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, khi cửa kính ôtô hạ xuống, một người đàn ông còn nhảy qua, dùng chân đạp tới tấp vào tài xế ôtô. Tài xế bị hành hung được xác định là anh V.Đ.T., ngụ ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo chị L.P.T. (vợ anh T.) khoảng 14 giờ 15 phút ngày 1-2, vợ chồng chị có sang nhà người quen ở Nam Định chúc Tết và về qua bến phà Cồn Nhất. Lúc này trên xe có 7 người gồm 3 người lớn và 4 trẻ em.

Do xe qua phà đông, anh T. phải xếp hàng để chờ tới lượt thì bất ngờ một chiếc ôtô biển số Nam Định lao lên chen ngang. Anh T. có lái xe sang bên để xe đó không chen lấn nữa thì những người trên đã lớn tiếng vào xông vào đánh tài xế T..

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Giao Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.