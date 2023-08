Vụ phụ nữ "lấy 40 cây đinh từ vết thương": Xử phạt 2 người đăng tin sai sự thật

Ngày 19-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người, mỗi trường hợp 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện facebook "K.L" và "B.Đ.Đ" đăng tải video ghi lại cảnh một phụ nữ ở địa bàn xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) rút cây đinh dài khoảng 3 cm từ một vết thương trên cánh tay. Các tài khoản này cho rằng đinh "mọc" ra từ người phụ nữ này.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với 2 người đăng tin bịa đặt về một phụ nữ có đinh "mọc" ra từ trong người. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi đăng tải, các video này đã thu hút lượng tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng, đáng chú ý xuất hiện nhiều bình luận theo chiều hướng tiêu cực, suy diễn, đồn đoán… gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản facebook "K.L" là K.T.Đ. (30 tuổi, ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) và chủ tài khoản facebook "B.Đ.Đ" là B.Đ.Đ. (38 tuổi, ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh). Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi sai phạm, đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng... gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và cả hai tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

Số đinh được đăng tải trong video cho rằng đã lấy từ trong người một phụ nữ. Ảnh cắt từ video

Căn cứ theo quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K.T.Đ. và B.Đ.Đ., mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó người dùng mạng xã hội facebook tại Quảng Ngãi xôn xao về video ghi lại cảnh bà Ngô Thị Phượng (xã Tịnh Thọ) lấy 40 cây đinh từ vết thương trên cánh tay... Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định không hề có chuyện bà Phượng đã lấy 40 cây đinh từ vết thương trên cánh tay như nội dung người đăng tải video.

Lực lượng chức năng xã Tịnh Thọ còn đưa bà Ngô Thị Phượng đi thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh. Kết quả thăm khám và chụp phim không phát hiện có gì bất thường, ngoài vết thương ở cánh tay bà Phượng, bản thân bà Phượng cũng bị bệnh động kinh.

