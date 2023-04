Vụ ô tô tông 17 xe máy: Nam thanh niên 28 tuổi hôn mê sâu

5 ngày sau khi xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy ở đường Võ Chí Công (Hà Nội), anh Đỗ Văn Chương (28 tuổi, một trong 18 người bị thương) vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện E.

Khu vực nơi nạn nhân Chương đang nằm điều trị

Liên tục túc trực tại Khoa Hồi sức tích cực, bà Trần Thị Mơ (52 tuổi, xã An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình, mẹ anh Chương) luôn thầm cầu nguyện cho con trai sớm tỉnh lại để về với gia đình.

Lau vội dòng nước mắt, bà Mơ cho biết, hiện con trai bà vẫn đang hôn mê sâu, chưa tỉnh lại. Anh uống sữa bằng đường truyền nhưng đưa vào cơ thể lại đẩy ra, không nhận sữa.

Theo bà Mơ, vào khoảng 6h tối 5/4, đang chuẩn bị nấu cơm tối, bà nhận được điện thoại từ chồng nói rằng “bạn Chương bảo con bị tai nạn khi đang đi giao hàng cho khách, nặng lắm”.

“Nghe tin, tôi vô cùng hoảng loạn, không nghĩ được gì, chỉ kịp vơ vội bộ quần áo bắt xe lên bệnh viện với con. Nhìn thấy con nằm trên giường bệnh với dây dợ chằng chịt, phải chịu đau đớn, tôi thương lắm. Ước gì tôi là người nằm trên đó thay cho con”, bà Mơ khóc nấc nói.

Bà Mơ chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của con trai

Người mẹ 52 tuổi cho hay, Chương là con trai cả trong gia đình có hai anh em, dưới Chương còn một em trai đang học năm thứ hai đại học. Hiện anh Chương đang làm cho một xưởng bánh bao ở Hà Nội. Chiều 5/4, khi đang đi giao bánh bao cho khách đến ngã tư Xuân La – Võ Chí Công thì anh Chương gặp tai nạn.

“Gia đình tôi cũng không khá giả nên con chịu khó đi làm lắm. Hằng tháng, cháu đi làm lo cho bản thân và nuôi em trai đang học đại học. Tôi ở nhà làm ruộng còn chồng tôi đi làm bảo vệ tận trong Phan Thiết, Bình Thuận. Từ hôm con gặp nạn, hai vợ chồng tôi luôn túc trực ở viện để chăm sóc cho con”, bà Mơ nghẹn ngào nói.

Gần một tuần sau vụ tai nạn, gia đình tài xế cũng đến bệnh viện thăm hỏi sức khoẻ anh Chương và bày tỏ mong muốn lo mọi chi phí, thuốc thang tốt nhất cho nạn nhân.

“Con còn quá trẻ, chưa lập gia đình, còn cả một tương lai ở phía trước mà giờ nằm một chỗ như thế này, vợ chồng tôi xót lắm. Vợ chồng tôi đặt hết niềm tin vào bác sĩ, mong rằng điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình tôi. Chương cũng là bệnh nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn”, bà Mơ nói và luôn nhìn về hướng căn phòng nơi con trai mình đang nằm.

Sau cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Mơ vội vã đến bên giường bệnh để lo cho con trai. Lúc này chồng bà nằm chợp mắt ngoài hành lang bệnh viện sau một đêm thức trắng chăm con.

Đại diện Bệnh viện E thông tin, bệnh nhân Chương có tiên lượng rất nặng, khó phục hồi. Bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, cháy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, dập phổi 2 bên, gãy xương vai phải. Hiện người bệnh vẫn hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng trong ngày 10/4, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện nay tình trạng bé 3 tuổi bị thương rất nặng trong vụ tai nạn ô tô đâm 17 xe máy trên đường Võ Chí Công đã có chuyển biến tích cực.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên, bệnh nhi này vẫn đang được chăm sóc tích cực, phải cách ly người thân.

Liên quan đến vụ tai nạn, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang giám định thương tật các nạn nhân, từ đó xem xét khởi tố bị can đối với lái xe ô tô. Hiện nay người tài xế này vẫn đang bị tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, ô tô do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển, chở vợ đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội về thì đâm vào 17 xe mô tô làm 18 người bị thương.

Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Sáng 6/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Vĩnh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-o-to-tong-17-xe-may-nam-thanh-nien-28-tuoi-hon-me-sau-a602279.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-o-to-tong-17-xe-may-nam-thanh-nien-28-tuoi-hon-me-sau-a602279.html