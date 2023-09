Vụ ô tô kéo lê xe máy sau va chạm: Triệu tập người đăng video và xúc phạm công an

Ngày 26/9, đại diện lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã mời ông T.T.D (SN 1973, ngụ Bình Dương) đến trụ sở để làm rõ nội dung đăng tải video có lời nói, phát ngôn xúc phạm lực lượng công an.

Trước đó, chiều 23/9 xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 5 chỗ và xe máy trên đường D8 (ấp Long Thọ, xã Long Hoà) khiến xe máy dính vào gầm xe ô tô. Sau khi va chạm, người điều khiển xe ô tô không dừng lại mà kéo lê chiếc xe máy trên một đoạn đường dài gần 2 km mới dừng lại trước cổng nhà chủ xe ô tô.

Khi vụ việc xảy ra, ông T.T.D có quay video trực tiếp đăng tải lên trang Facebook của cá nhân với thời lượng gần 2 phút. Trong video có đoạn nói người lái xe ô tô là người nhà của một cán bộ công an nên ông đã có lời nói xúc phạm đến lực lượng công an. Khoảng 3 giờ sau khi đăng video thì ông T.T.D đã gỡ bỏ.

Công an huyện Dầu Tiếng đã mời ông T.T.D đến trụ sở để làm rõ nội dung đăng tải video có lời nói, phát ngôn xúc phạm lực lượng công an. Qua làm việc, ông D đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và tự gỡ video. Do vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nên Công an huyện Dầu Tiếng đã cảnh cáo, cho ông D làm cam kết, không tái phạm.

Clip ghi lại cảnh ô tô kéo lê xe máy sau va chạm

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h ngày 23/9, bà Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1988) lái ô tô mang biển số 61K-155xx về nhà (xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Khi đến đoạn đường D8 thuộc ấp Long Thọ (xã Long Hoà), ô tô đã va chạm giao thông với xe máy do anh Phạm Hoàng Nghĩa (sinh năm 1997) điều khiển đang chạy từ trong hẻm ra đường D8.

Do hoảng loạn, bà Thương đã chạy thẳng về đến nhà cách nơi xảy ra va chạm hơn 2 km trong tình trạng chiếc xe máy đang dính chặt dưới gầm phía trước ô tô.

Vụ tai nạn nói trên đã khiến người ngồi trên xe máy bị trầy xước trên đỉnh đầu, dập ngón tay, ngón chân và hiện nay đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

