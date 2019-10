Vụ nước sạch ở Hà Nội nhiễm mùi lạ: Truy tìm chiếc xe tải đổ trộm dầu

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tổng cục Môi trường đã yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lực lượng chức năng tìm đối tượng lái xe tải chở dầu để xử lý.

Ngày 14/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2019. Tại đây, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, từ ngày 10/10, người dân Thủ đô phản ánh nước sinh hoạt có mùi lạ.

Sau khi nắm thông tin, Tổng cục Môi trường đã trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình kiểm tra phản ánh này.

Nguồn nước ở suối Khại, xã Phúc Tiến bị ô nhiễm. Ảnh: Q.H

“Thông tin ban đầu cho thấy, vùng thượng lưu sông Đà, nơi lấy nước cấp cho Hà Nội có một con suối chảy vào kênh dẫn nước vào nhà máy cấp nước cho Hà Nội. Trước khi xảy ra sự việc, người dân phát hiện có một xe tải bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi của xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Do Hòa Bình có mưa to, dầu từ khe núi chảy xuống suối rồi chảy vào kênh dẫn nước tới nhà máy cách con suối 800m. Đến ngày 9 và 10/10, công nhân nhà máy phát hiện dầu loang và đã thuê công nhân vớt dầu do đổ trộm”, ông Thức thông tin.

Theo ông Thức, đơn vị đã yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lực lượng chức năng tìm đối tượng lái xe tải chở dầu để xử lý. UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ đạo UBND xã Phúc Tiến và Phú Minh theo dõi, giám sát vấn đề này, đồng thời giao cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm đổ dầu.

Ông Thức cho biết thêm, hiện nay lượng lớn dầu loang đã được thu gom, chỉ còn một số địa điểm nhỏ lẻ. Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đã lấy mẫu nước xét nghiệm, trong những ngày tới có kết quả phân tích.

“Sông Đà là nguồn nước cấp nước sinh hoạt cho người dân phía tây Thủ đô. Vì vậy, hành động này là rất nghiêm trọng, rất thiếu trách nhiệm. Chúng tôi đã đề nghị Sở TN&MT Hòa Bình cần sát sao trong kiểm soát, đồng thời có biện pháp chủ động, phòng ngừa", ông Thức nói thêm.

Vết dầu ở trên bờ gần khu vực suối. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho hay, sau khi nhận được tin báo, ngày 10/10, chính quyền địa phương đi kiểm tra phát hiện vết dầu loang ở gần chân dốc con suối Khại, đoạn chạy qua địa bàn xã Phúc Tiến. Vết dầu loang một vệt dài. Đến thời điểm hiện tại, vết dầu đã không còn. Tuy nhiên, sau sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện, tỉnh.

Theo ông Dũng, con suối Khại cách nhà máy nước sạch sông Đà khoảng hơn 1km và nước từ con suối này chảy thẳng vào hồ Đầm Bài, nơi nhà máy lấy nước xử lý và cung cấp cho người dân.

Trước đó, ngày 11/10, nhiều hộ dân sinh sống tại ở quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông và H.Hoài Đức… (Hà Nội) không dám dùng nước do Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà sản xuất vì có mùi hóa chất nồng nặc. Nhiều nhà phải mua nước bình về dùng, dẫn tới sinh hoạt bị đảo lộn.

Sau đó, ban quản lý nhiều khu chung cư đã có văn bản thông báo về chất lượng nước tới cư dân. Một số ban quản lý nhà chung cư đã đưa mẫu đi xét nghiệm. Trong khi đó, các đơn vị mua nước của Viwasupco bán cho người dân đã gửi nhiều văn bản cho Viwasupco nhưng không được phản hồi phù hợp.