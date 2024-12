Vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số: Toà yêu cầu nộp tạm ứng án phí

Ngày 26-12, TAND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông báo yêu cầu bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - người mua tờ vé số 386552 (F) trúng 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng - nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng không được trả thưởng.

Theo đó, TAND thị xã Hương Thuỷ yêu cầu trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bà Ng. phải đến trụ sở cơ quan thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 36 triệu đồng; sau đó phải nộp cho toà biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Hết thời hạn này, nếu bà Ng. không nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho bà theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Như đã đưa tin, bà Ng. là chủ nhân của tờ vé số mang số dự thưởng 386552 (F), do Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành vào ngày 14-10, trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng do tờ vé bị rách "tí tẹo" phía dưới góc phải. Kết quả giám định của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định đây là tờ vé số thật, các con số không bị tẩy xoá.

Ngày 10-12, bà Ng. đã có đơn gửi TAND thị xã Hương Thuỷ khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu trả thưởng tiền xổ số kiến thiết.

Theo yêu cầu của toà án, ngày 13-12, bà Ng. cũng có văn bản gửi Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cung cấp kết quả giám định tờ vé số này. Tuy nhiên, phía công an đã có văn bản trả lời không cung cấp cho bà Ng. vì người này không phải là chủ thể yêu cầu giám định. Còn Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa có phản hồi cho bà Ng.