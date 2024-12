Vì sao đã giám định tờ vé số là thật nhưng Công ty XSKT vẫn không trả thưởng cho người chơi?

Cụ thể, trong ngày 14/10, bà Nguyệt có mua 2 tờ vé số do Công ty XSKT Thừa Thiên Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (giá 10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), vé số còn lại mang số 486552 (F). Tại kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Thế nhưng, Công ty XSKT Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng, còn tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng không chấp nhận trả thưởng. Do bà Nguyệt sơ suất làm vé số bị ướt và rách một phần phía dưới dãy số chính nên công ty không đồng ý trả thưởng. Đơn vị này yêu cầu bà Nguyệt phải đến cơ quan công an để nhờ trưng cầu giám định 2 tờ vé số nói trên. Bà Nguyệt đã cùng với người của Công ty XSKT đã đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiến hành giám định tờ vé số nhằm có căn cứ xem xét, giải quyết. Kết quả tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Nguyệt không phải là vé được làm giả, các con số trên tờ vé số không bị tẩy xoá.