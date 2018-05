Vụ hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh: VNA xin lỗi hành khách chuyến bay VN7344

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 06:48 AM (GMT+7)

Sau khi xảy ra sự cố máy bay hạ cánh nhầm đường băng, cơ trưởng chuyến bay VN7344 đã chủ động báo cáo, tường trình và cam kết tuân thủ mọi yêu cầu phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng, tuân thủ đúng văn hoá an toàn hàng không.

Chuyến bay VN7344 hạ cánh xuống đường băng 02 đang thi công, chưa đưa vào khai thác ở sân bay Cam Ranh - Ảnh minh hoạ

Liên quan đến sự cố chuyến bay VN7344 hạ cánh nhầm xuống đường băng ở sân bay Cam Ranh, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) ngày 1-5 cho biết đã tiến hành họp khẩn trên toàn hệ thống, rà soát toàn bộ hoạt động khai thác tại sân bay Cam Ranh cũng như tất cả các sân bay để tránh những sự việc tương tự.

"Kết quả điều tra, bình giảng sự cố trong nội bộ Vietnam Airlines cho thấy sự cố hạ cánh nhầm đường băng hôm 29-4 có một phần quan trọng do lỗi của tổ bay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ điều tra sự cố của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và cơ quan chức năng để làm rõ thêm vụ việc, xác định những nguyên nhân khác của các bên liên quan để có kết luận chính thức. Vietnam Airlines đã và sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kết luận điều tra của Cục HKVN"- đại diện hãng hàng không này cho biết.

Cũng theo Vietnam Airlines, ngay sau sự cố, cơ trưởng chuyến bay đã chủ động báo cáo, tường trình và cam kết tuân thủ mọi yêu cầu phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả hành khách trên chuyến bay VN7344 ngày 29-4-2018 về sự cố đáng tiếc nói trên. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc với Vietnam Airlines. Sự cố không mong muốn lần này nhắc nhở chúng tôi phải tiếp tục kiên trì mục tiêu, nguyên tắc mà hãng đặt ra: An toàn bay là số 1. An toàn bay quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Minh bạch thông tin, cung cấp thông tin nhanh chóng, chuẩn xác nhất đến các cơ quan chức năng, đến các khách hàng và truyền thông cũng chính là một trong những phần việc quan trọng giúp hoạt động của chúng tôi an toàn, bền vững hơn trong tương lai"- hãng nhấn mạnh.

Trước đó, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết kết quả điều tra sơ bộ về sự cố chuyến bay VN7344 hạ cánh nhầm đường băng đã xác định được lỗi chủ yếu thuộc về tổ bay. Tiến độ điều tra được thực hiện khá nhanh và thuận lợi do các bên liên quan, trong đó có tổ lái đã chủ động báo, tường trình, tuân thủ tốt văn hoá an toàn hàng không.