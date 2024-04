Vụ đoàn xe dâu dừng, đỗ giữa đường chụp ảnh: Tạm giữ giấy phép lái xe của 4 tài xế

Hình ảnh cô dâu chú rể trong đoàn xe sang dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh gây ùn tắc giao thông.

Ngày 27/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương đã xử lý vụ việc đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Theo đại diện Cục CSGT, vào khoảng 14h50 ngày 21/4, tại Km1+500, đường trục Bắc – Nam, thuộc xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) một đoàn xe rước dâu không biển số, dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cảnh sát xác định được 4 phương tiện liên quan gồm: Xe BMW 430i biển số 34A-744…do N.V.N. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Xe Range Rover biển số 34A-611… do N.T.D. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển

Xe Porsche Macan biển số 30L-369.. do L.T.T.T. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Xe Mercedes Maybach S400 không gắn biển số do P.Đ.H. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Công an huyện Gia Lộc đã mời những người có liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, 4 người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận, ngày 21/4, anh N xây dựng gia đình và tổ chức đám cưới.

Anh N. sau đó có mượn 4 ô tô để phục vụ đón dâu và nhờ 3 người lái xe. Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, do có chuẩn bị từ trước lên đoàn xe rước dâu dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 5 phút.

Sự việc làm ách tắc giao thông tại khu vực nút giao quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Làm việc với công an, các lái xe đã nhận thức được hành vi dừng, đỗ xe trên lòng đường vi phạm và nguy hiểm, gây cản trở an toàn giao thông. 4 người cam kết không tái phạm và xin chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nêu trên.

Hiện tại, cảnh sát đã tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 trường hợp này để xử lý.

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dàn xe sang rước dâu dàn hàng 3 trên đường. Cô dâu, chú rể xuống xe, đứng chụp ảnh.

Điều đáng nói, đây là tuyến đường có khá nhiều phương tiện di chuyển. Hành động của đoàn xe rước dâu đã khiến giao thông tại khu vực này bị tắc nghẽn, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Nguồn: [Link nguồn]