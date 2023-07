Vụ "Chuyến bay giải cứu": Cựu điều tra viên đề nghị làm rõ 1,8 triệu USD chạy án đã đi đâu?

Chiều nay 21-7, được đối đáp tại phiên toà "Chuyến bay giải cứu", bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an; cựu điều tra chính vụ án - đề nghị làm rõ số tiền Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, chi ra chạy án đã đi đâu? Nếu cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, không đưa cho ai thì "cần khởi tố ông ta tội lừa đảo".

Bị cáo Hoàng Văn Hưng được dẫn giải tới phiên toà. Ảnh: Hữu Hưng

"Bảo bị cáo cầm 18 tỉ đồng rồi khởi tố tội lừa đảo, vậy anh Tuấn cầm 43 tỉ đồng sao không phải lừa đảo?" - bị cáo Hưng nêu vấn đề và đặt nghi vấn nếu cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội không chiếm đoạt: "Vậy 43 tỉ đồng đó, anh Tuấn có đưa cho ai để môi giới hối lộ hay không?".

Bên cạnh đó, cựu điều tra viên cao cấp Hoàng Văn Hưng tiếp tục cho rằng các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã thống nhất lời khai theo hướng đổ tội cho mình. Qua đó, bị cáo Hưng đề nghị khởi tố 2 bị cáo Tuấn và Hằng thêm tội Vu khống.

Vẫn như lời khai trước tại phiên toà, bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng các chứng cứ buộc tội mình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có, mà chỉ dựa trên lời khai của cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội cùng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Sau đó, bị cáo này nhắc lại chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao với nội dung cần độc lập khi khởi tố và phê chuẩn khởi tố; đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội; thu thập cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội.

Về lần nhận hối lộ cuối cùng, trong sáng nay 21-7, đại diện VKSND đã cho trình chiếu video clip thể hiện Hoàng Văn Hưng có nhận chiếc cặp do cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi đến. VKSND cùng bị cáo Tuấn khẳng định bên trong có chứa 450.000 USD.

Tranh luận với VKSND tình tiết này, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục bác bỏ cáo buộc trong chiếc cặp có tiền và khẳng định bên trong chỉ là 4 chai rượu. Bị cáo nói: "Hôm nay, Hội đồng xét xử, mọi người thấy clip rồi nhưng không có lời khai, hình ảnh nào thể hiện bên trong có 450.000 USD".

Về đánh giá của VKSND rằng bị cáo cựu điều tra viên "trơ tráo, không trung thực, khai báo nhỏ giọt", bị cáo Hưng phản bác lại: "Viện kiểm sát xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị cáo, đề nghị viện kiểm sát xem lại lời của mình, nhất là trước Hội đồng xét xử".

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, và bị cáo Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Bluesky, hối lộ hơn 38 tỉ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Vụ án được khởi tố, bị cáo Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn giúp đỡ và được giới thiệu gặp Hoàng Văn Hưng, điều tra viên chính trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Qua đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã nhận 2,65 triệu USD từ Hằng và chuyển cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD để giúp phó giám đốc Công ty Bluesky "chạy án". Tuy nhiên, việc "chạy án" đã không thành công. Trong bản luận tội, VKSND đề nghị bị cáo Hưng 19-20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 800.000 USD; Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị 6-7 năm tù tội Môi giới hối lộ; Lê Hồng Sơn bị đề nghị 11-12 năm, Nguyễn Thị Thanh Hằng bị đề nghị 10-11 năm tù cùng về tội Đưa hối lộ.

