Vụ chi 1,5 tỉ đồng trang trí cầu ở Quảng Trị: Yêu cầu kiểm điểm, nhận trách nhiệm

Thứ Năm, ngày 21/04/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chủ tịch UBND TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) khẳng định đối tượng thụ hưởng việc làm đẹp cầu Đại An là người dân, nhưng làm đẹp mà như "cái gai" thì không được.

Ngày 21-4, ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã đề nghị Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà - chủ đầu tư hạng mục trang trí cầu Đại An (nằm trên đường Hùng Vương, phường 5) với kinh phí 1,5 tỉ đồng - rà soát lại năng lực của đơn vị thiết kế và kiểm điểm, nhận trách nhiệm vì thi công khi chưa có giấy phép.

Theo ông Trung, sau khi các hạng mục làm đẹp cầu Đại An thi công gần hoàn thiện, lãnh đạo UBND TP Đông Hà nhận được nhiều ý kiến. "Có ý kiến nói đẹp, có ý kiến nói không đẹp. Công trình trang trí, làm đẹp, đối tượng hưởng thụ là người dân. Nhưng làm đẹp mà như cái gai trong mắt thì không được, nên chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế. Chúng tôi sẽ cầu thị, lắng nghe để làm đúng, hợp lý" - ông Trung nói.

Hạng mục trang trí cầu Đại An đã vội vàng thi công khi chưa được cấp phép

Ông Phan Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà, cho biết thiết kế của hạng mục trang trí cầu Đại An được phê duyệt vào tháng 10-2021. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP kiến trúc T’Home (địa chỉ đường Lê Lợi, TP Đông Hà). Dự kiến, các hạng mục trang trí trên cầu sẽ hoàn thành trước dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28.4.1972 - 28.4.2022), nhưng thời gian tổ chức lễ kỷ niệm sớm hơn dự kiến, nên chủ đầu tư bị áp lực về tiến độ thi công. Vì vậy, khi chưa được cấp phép, đơn vị này đã vội vàng thi công.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu, đường đầu cầu Đại An và hoàn trả về hiện trạng ban đầu. Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị chủ đầu tư báo cáo UBND TP Đông Hà điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Như Báo Người Lao Động thông tin, việc trang trí cầu Đại An khiến mạng xã hội và người dân tại tỉnh Quảng Trị những ngày qua bất ngờ, xôn xao vì thiết kế "kỳ quái", gây bí bức tầm nhìn người tham gia giao thông. Hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28.4.1972 – 28.4.2022).

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-chi-15-ti-dong-trang-tri-cau-o-quang-tri-yeu-cau-kiem-diem-nhan-tr...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-chi-15-ti-dong-trang-tri-cau-o-quang-tri-yeu-cau-kiem-diem-nhan-trach-nhiem-20220421103428319.htm