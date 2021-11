Vụ cặp đôi đâm vào ống cống giữa đường tử vong: Đình chỉ 2 bảo vệ

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 15:34 PM (GMT+7)

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo về vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong do đâm vào ống cống đặt dưới lòng đường.

Liên quan đến vụ tai nạn đôi nam nữ đâm vào ống cống giữa đường tử vong, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên Phan Đức Cường đã có báo cáo về sự việc.

Theo đó, cơ quan này đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào 1h35 ngày 1/11, tại đường trục chính KCN Điềm Thụy - khu A, xe máy mang BKS 20M6-6282 do anh H.V.Đ. (SN 1998, trú tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều khiển, chở theo chị V.T.N. (SN 1998, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) di chuyển theo đường nội bộ đến vị trí hàng rào chốt đóng của KCN (đoạn này không thuộc cổng chính hay cổng phụ của KCN mà tiếp giáp với đường dân sinh bên ngoài KCN).

Trong quá trình di chuyển, anh Đ. và chị N. đã xảy ra tai nạn. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc địa bàn xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), gần tiếp giáp với đường dân sinh bên ngoài KCN. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên 2 nạn nhân đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo từ Trạm tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự tại KCN Điểm Thụy (Công an huyện Phú Bình), Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với cơ quan công an đến hiện trường, điều tra xác minh các vấn đề liên quan.

Hiện Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống chắn ngang đường nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ống cống thuộc phạm vi cơ quan này quản lý.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đơn vị phối hợp với thị xã Phổ Yên để rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan đến việc lập các chốt kiểm soát cứng, không cho người, phương tiện, gia súc vào khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chống dịch để lực lược chức năng điều tra vụ việc.

Hôm qua, (1/11) Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và đơn vị nơi nạn nhân làm việc để tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ban quản lý cho biết, trước mắt tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyên truyền tới người lao động thực hiện nghiêm nội dung văn bản số 1493 (ngày 30/7/2021 của Ban quản lý các khu công nghiệp ban hành) liên quan tới quy định phòng chống dịch; thông báo đến người lao động, các phương tiện chỉ ra/vào qua 2 cổng chính của khu công nghiệp (cổng chính phía đường ĐT 266, cổng phụ phía đường gom), không tự phá dỡ các chốt cứng đã lập để vào khu công nghiệp.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong lưu thông người và phương tiện ra vào khu công nghiệp, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan tới vụ tai nạn.

Hiện, Ban quản lý các khu công nghiệp đang chủ động phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, hình ảnh; trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra.

