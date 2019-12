Vụ cầm chân bé gái 13 tháng tuổi dốc ngược, ném chăn vào mặt: Bảo mẫu bị tạm giữ hình sự

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 18:30 PM (GMT+7)

Công an TP Vinh, Nghệ An, đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan, bảo mẫu trong clip vụ bé gái 13 tháng tuổi bị dốc ngược và ném chăn vào mặt, để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Ngày 9-12, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; bảo mẫu đã có hành vi cầm chân bé gái 13 tháng tuổi dốc ngược, ném chăn vào mặt) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác, theo điều 140 của Bộ luật Hình sự 2015.

Hình ảnh bà Doan cầm chân bé gái 13 tháng tuổi dốc ngược. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin theo trình bày của chị Ph.Th.H. (SN 1992, trú tại TP Vinh, Nghệ An), vào khoảng 19 giờ ngày 4-12, vợ chồng chị có việc ra ngoài nên để con gái là H.T.Tr.A (13 tháng tuổi) ở nhà cùng với người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương). Khoảng hơn 1 giờ sau vợ chồng anh chị trở về thì con gái đã ngủ. Sáng hôm sau, người giúp việc có nói là con gái anh chị khóc.

Đến nơi làm việc, chị Ph.T.H. nhớ lại lời người giúp việc nên nảy sinh nghi ngờ. Chị vội xem lại camera được đặt tại phòng con gái ngủ cùng người giúp việc mới hoảng hồn khi phát hiện ra hành động của người giúp việc đối với con gái.

Căn phòng nơi xảy ra sự việc bé gái 13 tháng tuổi bị cầm chân dốc ngược

Hình ảnh camera ghi lại toàn bộ sự việc, trong lúc con gái chị khóc thì người giúp việc không dỗ dành mà còn dọa nạt to tiếng, thậm chí còn nhẫn tâm xách ngược cháu bé lên ở trên giường. Cháu bé vẫn chưa nín khóc, người này còn đưa xuống sàn nhà, hai tay giữ lấy chân, để đầu bé hướng xuống đất rồi lắc qua, lắc lại…

Sau khi sự việc xảy ra bà Doan đã thừa nhận hành vi của mình. "Khi cháu không ngủ tôi có cầm chăn úp lên người rồi túm chân dốc ngược... Giờ tôi biết mình đã sai và rất muốn được gia đình bé tha thứ...", bà Doan, thừa nhận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

