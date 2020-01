Vụ “biển lửa” nhấn chìm 9 ki ốt ở Sài Gòn: “Cháy sạch rồi, không còn gì”

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 14:03 PM (GMT+7)

Chỉ trong tích tắc, “biển lửa” đã nhấn chìm dãy ki ốt khiến tài sản của nhiều gia đình chỉ còn đống đổ nát, nhiều người lâm vào cảnh trắng tay trong những ngày tháng Chạp.

Đến trưa 14/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy dãy ki ốt trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) xảy ra vào tối 13/1 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trước đó, vào tối qua, ngọn lửa bùng lên từ một ki ốt sau đó lan sang dãy ki ốt còn lại, chỉ trong tích tắc cả khu vực chìm trong “biển lửa”.

“Tôi đang ngồi uống cà phê chờ xem tuyển U23 Việt Nam đá với U23 Jordan giải U23 Châu Á 2020 thì thấy lửa ở khu vực dãy ki ốt bên đường bùng lên dữ dội. Nhiều người trong các ki ốt gào khóc tháo chạy ra đường. Lửa lan nhanh dữ lắm, mọi người chỉ chạy thoát thân chứ có ai mang tài sản gì đâu. Khoảng 5 phút từ khi phát hiện cháy thì dãy ki ốt này đã chìm trong lửa”, anh Phan Văn Tấn - người dân trên đường Hương Lộ 2 kể.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6, Khu vực 4 huy động nhiều phương tiện cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau 30 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt, tuy nhiên nhiều ki ốt đã bị cháy, đổ sập, nhiều tài sản bên trong chỉ còn là đống đổ nát.

Người phụ nữ tìm quần áo, tài sản còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, ghi nhận trong vòng 15 phút, người phụ nữ ấy không tìm thấy được chiếc quần áo nào còn lành lặn sau vụ cháy. “Tội nghiệp, cô ấy thuê trọ sống ở đây cùng 2 con nhỏ. Công việc của cô là sửa quần áo và bán lại quần áo cũ. Sáng giờ cô ấy cứ ôm đầu khóc suốt, hỏi gì cũng không nói”, chị Lê Thị Liên (người dân địa phương) cho biết.

Những gì còn sót lại trong ki ốt kinh doanh quần áo, giày da.

Hầu hết tài sản, vật dụng trong các ki ốt đều bị cháy. Một số bị cháy sém nhưng hư hỏng hoàn toàn.

Người phụ nữ thất thần khi ki ốt kinh doanh thức ăn bị cháy. May mắn, những người trong ki ốt thoát được ra ngoài khi ngọn lửa bùng lên.

Những gì còn sót lại sau vụ cháy 30 phút.

“Cháy sạch rồi. Không còn gì. Cháy hết rồi. Không biết những ngày sắp tới và Tết sẽ như thế nào nữa...”, một phụ nữ có ki ốt bị cháy khóc khi nói điện thoại với người thân.

“Tôi phát hiện cháy sớm nhưng đành bất lực không giúp được gì vì lửa bùng lên, lan nhanh lắm. Lúc đó, người dân ở đây chỉ kịp hô hoán cho những người trong các ki ốt tháo chạy ra ngoài. Cũng may, thời điểm cháy là lúc sớm, nếu đêm khuya hậu quả sẽ rất nặng nề”, anh Trần Lê Thịnh, người dân gần hiện trường vụ cháy kể.

Tivi, tủ lạnh và hầu hết các vật dụng trong dãy ki ốt xảy ra hỏa hoạn đều bị hư hỏng nặng. Do hiện trường đang được công an phong tỏa để điều tra và để đảm bảo an toàn vì dãy ki ốt có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên các khổ chủ vẫn chưa thể vào bên trong để kiểm tra.

Hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê con số thiệt hại.

Ngoài dãy ki ốt bị cháy, một nhà dân kế bên cũng bị ảnh hưởng. Ông Võ Văn An, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên mong bà con bị ảnh hưởng vụ cháy sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo ông An, trước mắt địa phương hỗ trợ cho mỗi gia đình có ki ốt bị cháy là 2 triệu đồng.

