Vụ 39 người tử vong ở Anh: Nghệ An triển khai phương án xấu nhất

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Chiều nay (30/10), Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các phương án xấu nhất có thể xảy ra để tiếp nhận thi thể các nạn nhân là người Nghệ An (nếu có) trong vụ 39 người tử vong trong xe container ở Anh.

Chiều 30/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Sáng nay, thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo chi tiết của các sở ngành, địa phương liên quan đến các trường hợp nghi là người Nghệ An mất trong vụ 39 người tử vong trong container ở Anh. Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An cũng chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an liên quan đến sự việc...”.

Nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh lập bàn thờ vọng sau khi có thông tin người thân mất tích.

“UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ động thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao để nắm sát tình hình vụ việc, tham mưu cho tỉnh xử lý, trao đổi, hướng dẫn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình trên các địa bàn, nơi các gia đình trình báo người thân mất liên lạc ở Anh...”, ông Tùng cho biết thêm.

Đặc biệt, trong buổi làm việc, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ động xây dựng phương án tiếp nhận thi thể nạn nhân là người Nghệ An (nếu có) do phía nước ngoài trao trả về địa phương và hướng dẫn tổ chức các thủ tục theo quy định (tiến hành sau khi có thông tin chính xác của cơ quan chức năng xác định rõ danh tính nạn nhân), như: Quy định tiếp nhận, trao trả người nhập cư trái phép; Tổ chức cá nhân, gia đình trong việc tiếp nhận; Địa điểm, cách thức tiến hành và kinh phí...

Trước đó, ngày 26/10 UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh “xử lý thông tin liên quan đến 39 người tử vong trong container ở Anh”, trong đó có thể có người Nghệ An. Qua đó, các cơ quan chủ động xử lý các vấn đề liên quan, triển khai các biện pháp ổn định tình hình tại cơ sở, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về những thông tin liên quan đến 39 người tử vong trong container tại Anh.