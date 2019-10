Vụ 39 người chết ở Anh: Nghệ An lập đường dây nóng sẵn sàng triển khai phương án bảo hộ công dân

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 12:10 PM (GMT+7)

Liên quan đến việc nhiều gia đình trình báo không liên lạc được với người thân ở Anh, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã công bố các số điện thoại tiếp nhận thông tin, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Nghệ An.

39 công dân chết trong xe container ở Anh Sự kiện:

Sáng 28-10, một lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động thông tin liên quan đến vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong thùng xe container tại Anh, nghi vấn có nạn nhân là người Việt quê ở Nghệ An.

Nhiều gia đình ở Nghệ An hoang mang khi không liên lạc được với người thân tại Anh.

Vị này cho biết hiện để kịp thời tiếp nhận thông tin và hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định, đề nghị các tổ chức, gia đình, cá nhân có thông tin liên quan về vụ việc báo cáo với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và liên hệ với Sở Ngoại vụ Nghệ An theo số điện thoại: Phòng Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài: 02383.560.726; ông Nguvễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0963.632.609; ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: 0912.292.617.

Sáng cùng ngày 28-10, theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Nghệ An, hiện có 14 trường hợp nghi mất tích tại Anh, trong đó 6 trường hợp ở huyện Yên Thành, 6 trường hợp ở huyện Diễn Châu, 1 trường hợp ở huyện Hưng Nguyên, 1 trường hợp ở TP Vinh. Bên cạnh đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc và nắm bắt tình hình về công dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vụ việc nêu trên. Tỉnh Nghệ An sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An. Hiện tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương xác minh làm rõ thông tin.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao nước ta đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Cảnh sát Essex tuyên bố các nạn nhân được cho là đến từ Trung Quốc nhưng hôm 25-10 đính chính mọi chuyện có thể thay đổi sau khi tiến hành nhận dạng. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.