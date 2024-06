Vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Đề nghị truy tố người quay clip khiêu dâm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hai tội: tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra xác định được khoảng tháng 10-2023 Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard (chưa rõ lai lịch) trên một ứng dụng hẹn hò.

Sau khi ở cùng nhau tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM thì đến ngày 3-12-2023, Richard về nước. Đồng thời Richard nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6-12 tuổi để dụ dỗ, quay video clip khiêu dâm gửi cho Richard, đổi lại Richard sẽ cho Vi tiền.

Tối 3-4, Vi đến khu vực số 161 trên đường Đồng Khởi, quận 1 thì gặp lại cháu NKTM (6 tuổi) và em của M. là LHTL (3 tuổi) đang ngồi vỉa hè nên đến nói chuyện, rồi cho 2 bé 10.000 đồng.

Vi chụp hình hai bé gửi cho Richard thì được Richard đồng ý nên Vi dẫn hai bé đi qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, cuối cùng về căn hộ chung cư ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3-4 đến ngày 7-4, khi ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với Richard, cơ quan công an xác định khi vụ án xảy ra ông này đang ở Hoa Kỳ và chỉ đạo qua Zalo để Vi thực hiện hành vi phạm tội nên Công an TP.HCM đã có văn bản gửi VKSND Tối cao yêu cầu tương trợ tư pháp với Bộ Tư pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để xác minh, ghi lời khai nhưng đến nay chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan CSĐT đã tách để tiếp tục điều tra đối với người tên Richard.

Như PLO đã đưa tin, tối 3-4 chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, đang trú quận 7) loan báo tin bị thất lạc hai con gái 7 tuổi và 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, người mẹ cho biết đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những quen biết gần đó cùng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

10 giờ sáng 8-4, tổ công tác Công an quận 1, Phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) và giải cứu thành công hai cháu bé.

