Vớt thi thể người đàn ông dưới vực sâu 100m

Thứ Ba, ngày 12/04/2022 22:26 PM (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai các phương án, bay flycam để tìm cách đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Tới hơn 19h tối nay (12/4), Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã đưa được thi thể người đàn ông nằm ở vực sâu khoảng 100m trong một hầm khai thác đá lên bờ.

Khu vực hầm đá sâu hàng trăm mét - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, sau một đêm không thấy anh Nguyễn Thanh Hoá (41 tuổi, quê Đồng Tháp) về láng trại nên những người làm chung tổ chức đi tìm.

Khi đi ngang khu vực hầm khai thác đá (đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp) thì phát hiện một chiếc quần giống quần của anh Hoá hay mặc nên người dân nhìn xuống kiểm tra và phát hiện thi thể anh này nằm úp mặt ở bờ vực cao khoảng 100m.

Công việc đưa thi thể nạn nhân lên trên gặp khó

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát PCCC công an TP Dĩ An cũng có mặt triển khai các phương án, bay flycam để tìm cách đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Do khu vực hiện trường là hầm khai thác đá có độ sâu hơn 100m, núi đá lởm chởm, dưới hố là nước sâu nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên trên

Được biết nạn nhân làm công trình và ngủ tại lán trại cách hiện trường chỉ khoảng 100m. Chiều hôm qua anh này đi bộ qua nhà trọ của người quen để ăn chiều, tới khoảng 17 giờ thì ra về. Nhưng tới sáng nay những người làm chung không thấy anh Hoá đâu nên mới đi trình báo công an, rồi tổ chức đi tìm và phát hiện vụ việc.

Tới hơn 19 giờ, mặc dù trời tối nhưng các cán bộ chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của người dân đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

