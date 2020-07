Vì sao hàng trăm cán bộ ở Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi?

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 18:32 PM (GMT+7)

Nghệ An có 243 cán bộ cấp huyện, xã xin nghỉ trước tuổi và xin nghỉ công tác để chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Số lượng có thể tăng lên cho đến khi tất cả các huyện, xã của tỉnh này hoàn thành đại hội.

Ngày 2/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 243 cán bộ, chủ yếu ở cấp huyện và xã, xin nghỉ trước tuổi; 33 cán bộ xin nghỉ công tác để chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Số lượng cán bộ xin nghỉ có thể tăng lên cho đến khi tất cả các huyện, xã của tỉnh này hoàn thành đại hội.

Theo ông Lê Quốc Khánh, các khóa trước cũng có cán bộ cấp huyện, cấp xã xin nghỉ trước tuổi nhưng khóa này nhiều hơn do quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

Ở các khoá trước, cán bộ còn từ 24 tháng trở lên có thể sắp xếp, bố trí công việc khác. Ví dụ Bí thư hoặc chủ tịch huyện có thể đưa về tỉnh làm phó một sở, ngành. Ở khoá 2020 - 2025, do giới hạn số lượng cấp phó nên số cán bộ này không thể sắp xếp.

Cũng theo Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, về chế độ chính sách đối với cán bộ xin nghỉ trước tuổi, Nghệ An thực hiện theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Chỉ những người nghỉ trước tuổi là đối tượng không chuyên trách, đối tượng mà Trung ương không có quy định, thì Nghệ An có chính sách riêng.

Nghị định nêu rõ, căn cứ vào tuổi tại thời điểm tái cử và nguyện vọng của cán bộ đang giữ chức vụ, chức danh bầu cử để giải quyết chính sách, chế độ đối với từng trường hợp cụ thể.

Nếu thôi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có) đến khi nghỉ hưu. Không thực hiện việc nâng bậc, nâng ngạch lương trong thời gian nghỉ chờ nghỉ hưu và tiếp tục thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử được thực hiện từ trước ngày Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội của cấp mình là 3 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội (bầu cử) của cấp cán bộ thôi tái cử.

