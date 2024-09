Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh ban đầu từ chối, nhưng sau lại đều đặn nhận tiền hối lộ?

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và một số đơn vị liên quan...

Trong vụ án này, hai cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) bị cáo buộc có các sai phạm trong việc để các nhóm Công ty Sông Hồng và nhóm Công ty AIC trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện tuyến huyện, gây thiệt hại số tiền rất lớn...

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Tử Quỳnh (giữa) và 2 bị can liên quan.

Qua đó, bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 1 tỷ đồng từ nhóm Công ty Sông Hồng và 13 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC (vẫn đang bỏ trốn). Hiện, người thân của bị can Nguyễn Nhân Chiến đã nộp lại toàn bộ số tiền mà bị can này chiếm hưởng bất chính.

Với cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cáo trạng xác định, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Tử Quỳnh là Phó chủ tịch UBND tỉnh và từ năm 2015 đến 2019 là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng giữa năm 2013, sau khi Nguyễn Nhân Chiến đồng ý để Đặng Tiên Phong (đại diện nhóm Công ty Sông Hồng, đã chết) quan hệ xin vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung và tạo điều kiện cho Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện tuyến huyện, Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh) tiếp tục báo cáo chủ trương trên và được Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý.

Tuynh tiếp tục báo cáo Quỳnh về việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ xin được nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Công ty AIC đã từng trúng các gói thầu khác và có nhiều đóng góp cho tỉnh, nên xin được tạo điều kiện trúng 6 gói thầu tại 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Nhân Chiến.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý với đề xuất của Tuynh là phân chia cho nhóm Công ty Sông Hồng thực hiện 3 gói thầu và nhóm Công ty AIC thực hiện 3 gói thầu còn lại… Kết quả, Công ty Sông Hồng của Đặng Tiên Phong và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện tại Bắc Ninh, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng.

Sau khi hai nhóm doanh nghiệp nêu trên trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lã Tuấn Hưng (Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng) đều chi tiền để “cảm ơn” Nguyễn Tử Quỳnh.

Trong đó, đối với việc trúng thầu của nhóm Công ty Sông Hồng, Tuynh đến gặp Quỳnh trao đổi về việc phía doanh nghiệp này trích lại tiền % ngoài hợp đồng của 3 gói thầu cho Quỳnh. Tuy nhiên, do thời điểm này Tuynh là em trai ruột của “đương kim” Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh nên Quỳnh ngại và từ chối nhận.

Dẫu vậy, để “cảm ơn” Quỳnh đã tạo điều kiện cho nhóm Công ty Sông Hồng, vào các dịp lễ, Tết (từ 2015 – 2017), Tuynh đã 5 lần đến phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh đưa cho Quỳnh mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng là 1 tỷ đồng, từ nguồn tiền của nhóm Công ty Sông Hồng.

Đối với việc nhóm Công ty AIC trúng 3 gói thầu, vào dịp Tết Nguyên đán 2015, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến phòng làm việc của Nguyễn Tử Quỳnh đưa cho bị can này 1 tỷ đồng “cảm ơn”.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh còn khai nhận, từ năm 2013 – 2019, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, Nhàn nhiều lần đến phòng làm việc của Quỳnh để “biếu” số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, tổng cộng là 8,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không liên quan đến các gói thầu mà nhóm Công ty AIC thực hiện tại bệnh viện tuyến huyện ở Bắc Ninh.

Cũng theo cáo trạng truy tố, trong vụ án này, cựu Bí thư tỉnh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 - BLHS với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

