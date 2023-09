Vì sao công viên an toàn giao thông 14 tỉ đồng ở TP HCM "đứng hình"?

Công trình Công viên an toàn giao thông (Công viên ATGT, quận Gò Vấp) khởi công tháng 6-2022, hoàn thành tháng 11-2022, nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30-12-2022.

Công trình có vốn đầu tư 14 tỉ đồng do Trung tâm quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT làm chủ đầu tư này được xây dựng trên diện tích 11.143m2, với hệ thống đường giao thông, đèn điều khiển, biển báo, cây xanh, phòng học an toàn giao thông, phòng để xe mô hình, chòi nghỉ chân…Mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM.

Công viên ATGT tại công viên Gia Định sẽ tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông

Theo Sở GTVT, Công viên ATGT sau khi nghiệm thu đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng theo đúng mục tiêu ban đầu do một số khó khăn.

Cụ thể, chưa xác định được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác, ngoài ra chưa xác định được nguồn kinh phí để thực hiện bảo trì định kỳ và nguồn kinh phí để hoạt động, khai thác, tuyên truyền, giáo dục như mục tiêu đề ra. Chưa kể đây là công trình có tính chất mới, chưa có tiền lệ nên việc xác định phương thức quản lý, bảo trì, khai thác, vận hành còn gặp khó khăn.

Do đó, để có cơ sở vận hành, khai thác, Sở GTVT kiến nghị UBND TP giao Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ quản lý, vận hành, bảo trì, khai thác Công viên ATGT, thí điểm đến ngày 31-12-2024. Sau thời gian thí điểm, Trung tâm này căn cứ thực tiễn vận hành đánh giá về hiệu quả thí điểm và báo cáo đề xuất phương hướng quản lý những năm tiếp theo. Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì công trình trong giai đoạn thí điểm dự kiến khoảng 8,34 tỉ đồng, từ 1-8-2023 đến 31-12-2024, lấy từ kinh phí duy tu giao thông - vốn ngân sách.

Trong thời gian thí điểm, đơn vị quản lý sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở GD-ĐT, Ban An toàn giao thông TP, Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức, các quận – huyện, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt triển khai việc tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông theo đúng các đối tượng, mục tiêu dự án. Sau khi kết thúc thí điểm, đấu thầu rộng rãi theo quy định.

Mới đây, UBND TP đã đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm quản lý, khai thác và vận hành mô hình Công viên an toàn giao thông tại công viên Gia Định và giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai vận hành công trình theo đúng công năng, mục tiêu công trình. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Sở GTVT tham mưu, đề xuất UBND TP giải quyết kịp thời.

