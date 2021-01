Vì sao Công an TP.Thủ Đức có đến 16 cấp phó?

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 11:45 AM (GMT+7)

Ban chỉ huy Công an TP.Thủ Đức có 17 người, trong đó duy trì số lượng 16 cấp phó là tạm thời để đảm bảo công việc, nhiệm vụ. Sau này đơn vị sẽ tinh gọn lại theo quy định của Bộ Công an.

Hiện tại, Công an TP.Thủ Đức có Trưởng Công an là Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng và 16 cấp phó đương nhiệm gồm lãnh đạo trưởng và phó Công an các Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức (cũ).

Theo thông tin Tiền Phong có được, số lượng cấp phó hiện tại chỉ là tạm thời để đảm bảo công việc, nhiệm vụ khi mới thành lập Công an TP.Thủ Đức. Sau này, Ban chỉ huy Công an TP.Thủ Đức sẽ được tinh gọn lại theo quy định của Bộ Công an.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở Công an quận 2, Công an quận 9, Công an quận Thủ Đức. Tổ chức bộ máy gồm 16 đơn vị và 34 Công an Phường trực thuộc.

Ban Chỉ huy Công an TP.Thủ Đức nhận nhiệm vụ.

Công an TP. Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác theo Thông tư 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trước đó, ngày 23/1, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Thủ Đức (trực thuộc Công an TPHCM). Đồng thời trao các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh việc thành lập, triển khai tổ chức bộ máy của Công an TP.Thủ Đức là sự kiện chính trị rất quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh việc thành lập, triển khai tổ chức bộ máy của Công an TP.Thủ Đức là sự kiện chính trị rất quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mới của lực lượng Công an TP.HCM nói chung và Công an TP.Thủ Đức nói riêng.

Ông Trần Đức Tài yêu cầu Ban Chỉ huy Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng ổn định, hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức; khẩn trương triển khai ngay các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó tập trung lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Toà án và Viện Kiểm sát TP.Thủ Đức có bao nhiêu cấp phó? Toà án nhân dân TP.Thủ Đức hiện có Chánh án Nguyễn Thành Vinh và 3 Phó Chánh án gồm: Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Nguyễn Xuân Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Sương. Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Đức có Viện trưởng Quách Thanh Giang và 5 Phó Viện trưởng gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Thị Hương Giang, Nguyễn Tấn Hảo, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Đức Thọ.

Phụ trách quản lý theo khu vực Liên quan đến công tác đảm bảo hoạt động ổn định TP.Thủ Đức, UBND TPHCM đã có chỉ đạo về tiến độ tổ chức hoạt động TP.Thủ Đức nhằm đảo bảo tính kế thừa và hoạt động ổn định của bộ máy, không gây phiền hà cho người dân, tổ chức. Theo đó, UBND TP.Thủ Đức cần ban hành quyết định phân công tạm thời Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực (khu vực 1: địa bàn quận 2 cũ; khu vực 2: địa bàn quận 9 cũ; khu vực 3: địa bàn quận Thủ Đức cũ). Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các phòng, ban chuyên môn; chỉ đạo các trưởng phòng, ban chuyên môn phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn 3 khu vực như trên; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của UBND TP. Thủ Đức và của từng phòng, ban chuyên môn chậm nhất vào ngày 29/1/2021.

