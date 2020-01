Vì sao Công an Biên Hòa điều hơn 50 CSGT-CSTT về phường, xã?

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 19:54 PM (GMT+7)

109 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội nghiệp vụ ở Công an TP Biên Hòa được điều về công tác tại các phường, xã trên địa bàn, trong đó hơn một nửa là cán bộ, chiến sĩ thuộc bộ phận CSGT và cảnh sát trật tự.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 31-1 cho biết vừa điều động 109 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội nghiệp vụ của TP đến công tác tại công an các phường, xã trên địa bàn.

Trong số cán bộ, chiến sĩ được điều chuyển, có hơn 50 người thuộc bộ phận CSGT – cảnh sát trật tự.

Dịp trước Tết, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã điều chuyển 50 cán bộ, chiến sĩ từ Phòng CSGT về công tác tại các đội thuộc công an các huyện. Quân số được điều chuyển này sau khi về huyện sẽ được chỉ huy công an cấp huyện bố trí công tác tại các vị trí hợp lý cho các phường, xã.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết việc điều chuyển này là bình thường, nhằm tăng cường lực lượng chính quy cho các công an phường, xã theo đề án của Bộ Công an.

