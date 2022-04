Vẫn loay hoay 7 giấy tờ cho phép F0 hưởng chế độ BHXH

Bộ Y tế đề xuất 7 loại giấy tờ Bảy giấy tờ này gồm: - Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. - Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. - Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. - Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, y tế cơ quan/doanh nghiệp và tương đương cấp. - Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó NLĐ đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. - Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung. - Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến.