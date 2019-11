Va chạm với xe tải “hổ vồ” trên quốc lộ, đôi vợ chồng tử vong

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 11:00 AM (GMT+7)

Chiếc xe tải di chuyển trên Quốc lộ 32, khi đến đoạn ngã tư thị trấn Trôi đã xảy ra va chạm mạnh với xe máy khiến 2 người gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: V.H

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 tối 20/11 trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Theo đó, vào thời gian trên, chiếc xe tải Howo (thường được giới tài xế gọi là xe "hổ vồ") di chuyển trên Quốc lộ 32 hướng đi Phùng. Khi xe tải đi đến Km 16+400, thuộc địa bàn thị trấn Trôi đã xảy ra va chạm với xe máy chở đôi vợ chồng đi phía trước cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đôi vợ chồng tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng.

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an địa bàn, các đội nghiệp vụ công an huyện đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân của vụ TNGT.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đôi vợ chồng đi xe máy tử vong là ông Đỗ Văn Chung (SN 1977) và bà Đoàn Thị Toán (SN 1976, cùng trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Còn chiếc ô tô tải được xác đinh là do tài xế Nguyễn Văn Khánh (SN 1983, trú tại Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

