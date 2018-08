Va chạm khiến 2 người phụ nữ thương vong, tài xế bỏ trốn

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 16:59 PM (GMT+7)

2 người phụ nữ đi trên xe máy va chạm với xe tải, khiến 1 người té xuống đường bị xe tải cán qua người tử vong, người còn lại bị thương, sau đó tài xế xe tải bỏ trốn.

Chiều 20-8, Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các phòng nghiệp vụ đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 10 phút cùng ngày, chị Lê Thị Kim Hương (22 tuổi), điều khiển xe máy chở theo chị Lê Thị Bảo Trang (43 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, An Giang) lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ Vĩnh Long đi TP HCM.

Khi đi đến Km 2029 trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận ấp Tân Thuận (xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), xe chị Hương xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 63C-050.92, do Phạm Thanh Tuấn (ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã làm 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường. Chị Trang bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, chị Hương bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại mà điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường và tổ chức truy bắt xe tải gây tai nạn. Khi đến địa phận huyện Cái Bè (Tiền Giang) thì tổ công tác đã bắt được tài xế và phương tiện.