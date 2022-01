Uống rượu, bia lái xe ngày Tết bị phạt đến 40 triệu đồng

Hành vi uống rượu bia lái xe, nhất là trong dịp Tết sẽ đối diện nguy cơ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước GPLX 2 năm.

Rượu bia lái xe, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến TNGT

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) cả nước lại tăng cao và diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số người chết có liên quan rượu bia, con số này đang có xu hướng gia tăng. Khảo sát của Tổ chức Y tế thế giới đối với các nạn nhân nhập viện vì TNGT, có tới hơn 36% số người lái xe máy và gần 67% người lái ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép.

Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm, không “nể nang” trong xử phạt vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện dịp Tết Nguyên đán - Ảnh minh họa

Trong số 100 nạn nhân tử vong vì TNGT có liên quan đến rượu, bia, độ tuổi 15 - 29 chiếm tới gần 60%. Nam giới chiếm trêm 90% tổng số nạn nhân.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho hay, nguyên nhân hàng đầu khiến TNGT trong dịp Tết diễn biến phức tạp và khó kiểm soát là do tình trạng sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện.

"Tập quán sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết, cộng với tâm lý “Tết mà” của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên, ở các địa bàn nông thôn, khiến người điều khiển phương tiện dễ dàng vi phạm các quy tắc ATGT như: đi sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chở quá số người quy định; đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường", ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, năm 2021, TNGT giảm nhưng không tương xứng mức độ giảm về lưu lượng phương tiện tham giao giao thông. Đến nay, các hoạt động đã quay trở lại nên việc chống dịch Covid-19 cũng phải đi kèm với xử phạt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, trong đó có hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Kiên quyết xử phạt nghiêm

Cùng với Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019 và Nghị định 123/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ - đường sắt quy tăng nặng mức xử phạt nặng đối với hành vi uống rượu bia lái xe.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe ôtô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (mức 3), Nghị định quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy, sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng nếu điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400-600 ngàn đồng nếu điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc; gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn; điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia gây TNGT trong dịp Tết, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, lực lượng công an các địa phương cần xử lý quyết liệt người uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. Tại các vùng nông thôn, lực lượng công an chính quy ở xã phối hợp với lực lượng tuần tra giao thông của công an huyện tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

Đồng thời, thông qua các hình thức để tuyên truyền cho người dân biết quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; cảnh báo nguyên nhân, hậu quả sau khi sử dụng rượu, bia mà tham gia giao thông. Đối với những trường hợp vi phạm nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện, lực lượng công an cần xử lý nghiêm, không “nể nang” trong xử phạt.

