Nóng trong tuần: Hải “bánh” ra tù sau gần 21 năm thụ án

Chủ Nhật, ngày 30/01/2022 20:29 PM (GMT+7)

Hải “bánh” ra tù sau gần 21 năm thụ án; Người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong hầm biogas;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Hải “bánh” ra tù sau gần 21 năm thụ án

Hải “bánh” (bên phải) bật khóc khi sau gần 21 năm thụ án tù chung thân

Sáng 27/1, Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") ra tù sau gần 21 năm thụ án chung thân trong vụ án giết Dung Hà.

Hải "bánh" thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hải "bánh" đã bật khóc khi vừa ra khỏi cổng trại giam trong sự chờ đón của người thân.

Năm 2003, TAND TP.HCM tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam trong vụ án xét xử Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng phạm. Tại phiên toà, Năm Cam và 5 bị cáo khác bị toà tuyên án tử hình.

Trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Tuấn Hải bị toà tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam.

Người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong hầm biogas

Thi thể người phụ nữ trong sọt nhựa được tìm thấy dưới hầm biogas.

Chiều 30/1, người dân xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ bị bỏ trong sọt nhựa dưới hầm biogas gần một nhà dân ở làng Lâm Thành, xã Thạch Quảng. Sự việc sau đó được báo tin tới chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Vuông (SN 1973, trú xã Thạch Quảng) để làm rõ hành vi giết người.

Qua điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định, khoảng 15h30 chiều 28/1, chị T. đến nhà Nguyễn Thị Vuông lấy tiền nợ và bị Nguyễn Thị Vuông đánh chết. Sau đó, Vuông để thi thể chị T. vào sọt nhựa, đem giấu xuống hầm biogas gần nhà.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai, 2 người thương vong

Lực lượng chức năng có mặt để lấy lời khai các nhân chứng.

Đêm 23/1, chị N.V.Đ (24 tuổi) bị một nhóm thanh niên ở khu vực phường Hố Nai, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đánh vì mâu thuẫn trước đó.

Nghe em gái kể lại sự việc, anh Nguyễn Minh Chiến (27 tuổi, anh trai Đ.) đã rủ thêm 2 người bạn khác tới giải quyết mâu thuẫn với nhóm trên.

Khi 2 nhóm gặp nhau, anh Chiến và nhóm còn lại cự cãi, hỗn chiến. Hậu quả, anh Chiến bị đâm tử vong, 1 người bạn của anh Chiến tên Hùng cũng bị đâm trọng thương.

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định được một số đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả, trong đó có đối tượng tên Nhật, Hiếu đều ngụ ở phường Hố Nai.

Nghi án con trai bắn cha ruột rồi ôm bom tự tử cùng người tình

Đối tượng Đỗ Đức Anh bắn trọng thương cha ruột rồi bỏ trốn

Rạng sáng 25/1, tại nhà bà H.T.H (SN 1979, trú tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ nổ khiến 2 người tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính 2 thi thể là bà H và Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú tổ 3, thị trấn Chư Ty, người tình của bà H).

Đỗ Đức Anh là người bị Công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột xảy ra vào chiều 22/1.

Khi bỏ trốn, Đỗ Đức Anh mang theo khẩu súng (loại bắn đạn chùm) là hung khí bắn trọng thương cha ruột. Đối tượng này đã có hai tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ", mới ra tù tháng 9/2020.

Bắt bạn gái của nam thanh niên cướp ngân hàng đi mua xe phân khối lớn

Nam bị bắt giữ vào sáng 9/1 tại Thái Nguyên.

Ngày 24/1, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú TP Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thuỷ (SN 2000, bạn gái của Nam) về hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Thuỷ khai nhận khi nhận, sau khi được Nam đưa số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng, Thủy đã mua nhiều tài sản có giá trị như điện thoại Iphone 13 Pro Max; Macbook Air; nhẫn vàng trắng đính kim cương...

