Ứng viên giáo sư đăng bài báo trên tạp chí không uy tín

Thứ Bảy, ngày 19/02/2022 07:41 AM (GMT+7)

Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành mạnh tay loại nhiều ứng viên khiến nhiều ngành năm nay không có ứng viên giáo sư nào

Hội đồng Giáo sư (GS) Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được các hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó giáo sư (PGS) năm 2021.

5 ngành không có ứng viên giáo sư nào

Theo đó, hồ sơ ứng viên GS của các ngành công nghệ thông tin, liên ngành điện - điện tử - tự động hóa, khoa học trái đất - mỏ đều bị hội đồng GS ngành, liên ngành loại. Ngành toán học có 4 ứng viên nhưng chỉ 1 người được Hội đồng Ngành toán đề nghị xét công nhận, tỉ lệ 25%. Liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao có 3 ứng viên nhưng cũng chỉ 1 người được đề nghị xét công nhận - tỉ lệ 33%. Ngành nông nghiệp - lâm nghiệp có 2 ứng viên GS thì 1 người được hội đồng ngành này đề nghị xét công nhận - tỉ lệ 50%.

Trong danh sách 25 ngành năm nay, có 5 ngành không có ứng viên GS nào, đó là: giáo dục học, luyện kim, ngôn ngữ học, sử học - khảo cổ học - dân tộc học và ngành tâm lý học. Ngành y có nhiều ứng viên GS nhất, với 10 người, trong số này 7 người được hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận. Ngành vật lý với 9 người thì 6 người được đề nghị xét công nhận, tỉ lệ gần 67%)...

Khác với xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, số ứng viên PGS được hội đồng ngành đánh giá đạt chuẩn khá cao, tỉ lệ chung là 85,71%. Ngành có nhiều ứng viên PGS được hội đồng ngành đánh giá đạt chuẩn cao nhất là kinh tế: 45 người, ngành y: 45 người, liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm: 38 người... Những ngành có tỉ lệ ứng viên đạt chuẩn thấp nhất là ngành toán với 21 ứng viên nhưng chỉ 10 người được xét đạt chuẩn (47,62%); ngành thủy lợi có 2 ứng viên nhưng chỉ 1 người được xét đạt chuẩn (50%), liên ngành điện - điện tử - tự động hóa có 22 ứng viên thì 13 người được đánh giá đạt chuẩn (59,09%); liên ngành triết học - xã hội - chính trị học có 8 ứng viên với 5 người được đánh giá đạt chuẩn (62,5%).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nướcẢnh: HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Ứng viên xin rút vì có kiến nghị?

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng, ứng viên PGS phải là tác giả chính của 3 bài báo khoa học, ứng viên GS phải là tác giả chính của 5 bài báo khoa học "được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín". Tuy nhiên, những ngày qua, Hội đồng GS Nhà nước đã nhận được đơn kiến nghị về một số trường hợp ứng viên GS, PGS được cho là đăng bài báo khoa học trên những tạp chí không uy tín nhằm bảo đảm đủ số bài theo tiêu chuẩn PGS và GS.

Trong đó, ở ngành kinh tế, một nhóm nhà khoa học đã có kiến nghị gửi tới Hội đồng GS Nhà nước, nêu tên một số ứng viên với những dẫn chứng kèm theo và cho rằng nếu loại bỏ các công trình không uy tín ra khỏi hồ sơ, nhiều ứng viên sẽ không đủ điều kiện cơ bản để xin công nhận chức danh PGS và GS. Trong đó, 1 ứng viên PGS là tác giả chính của 5 bài báo khoa học quốc tế. Tuy nhiên, nhóm kiến nghị cho rằng trong số 5 bài này có 1 bài đăng trên tạp chí Academy of Accounting and Financial Studies Journal - là tạp chí của nhà xuất bản "săn mồi" Allied Academies (còn có tên khác là Allied Business Academies); một bài báo đăng trên tạp chí Turkish Journal of Computer and Mathematics Education là một tạp chí chất lượng rất thấp; một bài báo đăng trên tạp chí đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ năm 2018. Hai bài báo còn lại đều đăng trên tạp chí Open Access (không thu phí người đọc, chỉ thu phí cao đối với người đăng)…

Ngành chính trị học có 1 ứng viên GS kê khai có 8 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Trong đó, 1 bài trên tạp chí chuyên về giáo dục toán học và máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education - TURCOMAT), một bài trên tạp chí về khảo cổ học Ai Cập (PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology)... Tin từ Hội đồng GS liên ngành Chính trị học - Triết học - Xã hội học ngày 18-2 cho hay ứng viên GS này đã chính thức gửi đơn xin rút xét chức danh GS. Hội đồng liên ngành cũng đã gửi giải trình và báo cáo cho Hội đồng GS Nhà nước về trường hợp này.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước đã nhận được các thông tin phản biện xã hội liên quan đến hồ sơ ứng viên GS, PGS. Các thông tin này đã được gửi tới các hội đồng GS ngành, liên ngành để xác minh làm rõ.

Dự kiến, từ ngày 21 đến 28-2, Hội đồng GS Nhà nước sẽ tổ chức phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

