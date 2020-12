UBND TP.HCM kết luận về đơn tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn

Trước đó, vào đầu tháng 11-2019, báo chí đã phản ánh ông Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội, có hành vi dâm ô trẻ em trong thời gian lưu giữ ở trung tâm. Đến tháng 11-2019, Công an quận Bình Thạnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng. Ngày 15-5-2020, TAND quận Bình Thạnh mở phiên tòa, xét xử vụ "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 4 năm 6 tháng tù.