Tướng Tô Lâm: Vụ Vũ "nhôm" là bài học đắt giá cho ngành CA

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 16:00 PM (GMT+7)

Trả lời chất vấn của ĐBQH, Thượng tướng Tô Lâm đã nói về bài học đắt giá của lực lượng công an sau vụ Vũ "nhôm".

Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm

Trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/8 dành cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, nhân dân và cử tri rất bức xúc về tình hình phạm tội có tổ chức liên quan đến một số hành vi vi phạm pháp luật của một số sỹ quan, tướng lĩnh thời gian qua.

"Vụ Vũ "nhôm" là một điển hình của việc cài cắm nhân cốt để từ đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn Nhà nước trao cho nhằm phạm tội. Sau vụ Vũ nhôm, Bộ Công an đã rà soát, kiểm tra xem còn tổ chức kiểu Vũ nhôm hay không? Bộ đã có giải pháp thế nào tránh tình trạng xuất hiện Vũ "nhôm" trong thời gian tới" - ông Nhưỡng chất vấn.

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, Vũ "nhôm" có liên quan 5 vụ án mà Bộ Công an đã khởi tố điều tra, và đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, trong đó, có liên quan đến một số tướng lĩnh công an, cụ thể 2 tướng công an đã bị xử lý đúng pháp luật.

Theo Bộ trưởng Công an, việc một số người như lãnh đạo Bộ Công an có vi phạm trong vụ này cũng đã xử lý, đây là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, xử lý những vụ liên quan đến lợi dụng quyền để hình thành các tổ chức bình phong, tạo điều kiện cho việc lợi dụng vi phạm pháp luật. "Đây là bài học rất đắt giá cho lực lượng công an và chắc chắn sẽ không có tình trạng các đối tượng, tổ chức lợi dụng chức năng, quyền hạn để vi phạm" - Bộ trưởng Công an cam kết.

Ông cũng cho biết, Bộ đã có giải pháp, không để xảy ra những vụ tương tự như Vũ "nhôm". Liên quan đến nội bộ ngành công an nhân dân cũng đã rà soát chấn chỉnh tình trạng này.

Trả lời về tình trạng tội phạm cướp giật xảy ra ở các thành phố lớn, Bộ trưởng Công an thông tin, theo thống kê, ở 5 thành phố trực thuộc T.Ư(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), các vụ án hình sự chiếm khoảng 25% số vụ phạm pháp hình sự toàn quốc; riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng 20%.

Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm cướp và cướp giật. "Chúng tôi khẳng định lực lượng đấu tranh đủ biện pháp, đủ lực lượng để đấu tranh với loại tội phạm này. Và tỷ lệ phá các loại án này ở TP Hồ Chí Minh đã được nâng cao điều này đã làm cho công tác phòng, chống tội phạm này đã đạt được một số kết quả tốt" - Bộ trưởng Công an thông tin.

Một số giải pháp được người đứng đầu Bộ Công an đưa ra là tiếp tục là tham mưu với các cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp chính trị để tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền nhân dân bảo vệ tài sản; quản lý các đối tượng ở địa bàn cơ sở.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường phối, kép kín địa bàn để kịp thời phát hiện tội phạm; xác lập các chuyên án điều tra để triệt phá các băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, khẩn trương điều tra các vụ án.