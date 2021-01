Tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ đặc biệt cho Lữ đoàn cận vệ thép

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 21:21 PM (GMT+7)

Ngày 20/1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của “Đoàn cận vệ thép” - Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu).

Thời gian qua, cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng cháy chữa cháy đúng quy định, Lữ đoàn 144 đã tổ chức giáo dục, quán triệt nghiêm các kế hoạch, chỉ thị, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến 100% cán bộ, chiến sĩ; tổ chức rà soát chất lượng chính trị cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội.

Đặc biệt là đối với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ nơi ăn nghỉ của đoàn đại biểu quân đội. Công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng cũng được tiến hành chặt chẽ bảo đảm đảm đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh.

Sau khi kiểm tra thực tế và báo động cơ động các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 luôn xác định tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội.

Thượng tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của Lữ đoàn 144

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu, cùng với tiếp tục duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn triển khai đồng bộ các biện pháp, kiểm tra đôn đốc nắm chắc tình hình về mọi mặt của đơn vị và địa bàn; tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát, cháy nổ; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xung quanh khu vực Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 144 có kế hoạch điều chỉnh và cấp bổ sung một số loại quân tư trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đã chủ trì Hội nghị công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã báo cáo kế hoạch, phương án, công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các đơn vị trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ Đại hội đã tổ chức luyện tập thuần thục, rà soát các phương án tác chiến; làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trên các tuyến biên giới, trên bộ, trên biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng xử trí các tình huống gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chiến sĩ kiểm soát quân sự của Lữ đoàn 144 tham gia bảo vệ, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an xây dựng các phương án bảo vệ và sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo phương án giao thông, đưa đón đoàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tính đến ngày 19/1, mọi công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị đã được triển khai đồng bộ, nhất là về lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, bảo đảm sẵn sàng triển khai bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát chất lượng chính trị cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục luyện tập các phương án, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, không gian mạng và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn cả nước để tham mưu kịp thời; làm tốt công tác tuần tra canh gác, bảo vệ, triển khai sở chỉ huy phía trước; tích cực đấu tranh bóc gỡ các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến Đại hội trên không gian mạng; duy trì tốt công tác hiệp đồng các lực lượng trong và ngoài quân đội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trang thiết bị phòng hóa của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144

